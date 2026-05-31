HAGL trụ hạng

  • Chủ nhật, 31/5/2026 21:16 (GMT+7)
HAGL gây bất ngờ với chiến thắng 3-1 trước CLB Hà Nội tại vòng 25 V.League tối 31/5, qua đó chính thức ở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

HAGL chính thức trụ hạng. Ảnh: CLB Hoàng Anh Gia Lai.

CLB Hà Nội hành quân tới phố núi với hành trang 6 chiến thắng trên 7 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, HAGL chỉ thắng 1 trên 5 trận gần nhất. Tại Pleiku Arena, Hà Nội cũng là đội ghi bàn trước ở phút 41. Từ pha làm tường của Daniel Passira, Đỗ Hoàng Hên dứt điểm trái phá. Bóng găm thẳng vào góc xa với vận tốc xé gió, khiến Trần Trung Kiên bất lực nhận bàn thua.

HAGL gỡ hoà phút 59, Nguyễn Thành Chung vô tình phản lưới khi nỗ lực phá bóng sau nỗ lực cắt quả tạt của Trần Gia Bảo.

Sao mai 18 tuổi tiếp tục tạo dấu ấn, giúp đội nhà dẫn trước ở phút 80. Gia Bảo đột phá qua người bên hành lang cánh trái rồi mở tốc, đặt lòng tung lưới Quan Văn Chuẩn.

Cầu thủ vào sân thay người Gabriel Conceicao đặt dấu chấm hết cho Hà Nội ở phút 90+3. Ngoại binh mang áo số 9 thực hiện tình huống solo sau pha phản công nhanh và ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho HAGL. Đội chủ sân Pleiku Arena trụ hạng thành công với 26 điểm.

Ngoài HAGL, một CLB khác cũng giành suất ở lại với V.League 2026/27 là Đông Á Thanh Hóa. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn hoàn thành mục tiêu dù thua Ninh Bình 0-2 trên sân nhà.

Vòng cuối, cuộc chiến trụ hạng là cuộc chiến giữa ba CLB PVF-CAND, Becamex TP.HCM và SHB Đà Nẵng. Cả ba đều đang bằng điểm. Về hiệu số, đại diện tới từ Hưng Yên đứng bét bảng, đội bóng sông Hàn có hiệu số tốt nhất còn đoàn quân của ông Hứa Hiền Vinh đứng giữa.

Trong số ba CLB chưa rõ tương lai này, PVF-CAND là đội duy nhất có 3 điểm ở vòng 25. Thầy trò HLV Trần Tiến Đại gây bất ngờ khi đánh bại Hải Phòng 3-1 trên sân nhà, qua đó nuôi hy vọng trụ hạng mong manh. Đà Nẵng chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận cầu không bàn thắng tại núi Hồng. Tại thủ đô, Becamex TP.HCM thua nhà vô địch CAHN 1-2.

Xếp hạng V.League sau vòng 25. Đồ họa: VPF.

Nam Giang

HAGL Hà Nội HAGL

