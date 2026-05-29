Tiến Linh là số mấy ở tuyển Việt Nam?

Nguyễn Tiến Linh "thông nòng" sau 7 tháng không ghi bàn tại V.League. Nhưng, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu.

Trước khi đưa bóng vào lưới SLNA tối 10/05, Tiến Linh đã trải qua chuỗi 14 trận tịt ngòi tại V.League 2025/26. Tính cả mùa, cựu sao CLB Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) mới ghi 4 bàn sau 23 lần ra sân, 3 trong số đó đến từ quãng tháng 8 và 9 năm 2025.

Quãng dài ảm đạm từ đó tới nay là điều không tưởng với chủ nhân Quả bóng vàng 2024, một trong những tiền đạo hay nhất Việt Nam nhiều năm qua.

Một thời kỳ dài từ thời HLV Park Hang-seo, Tiến Linh luôn là tiền đạo số một của đội tuyển.

Sa sút ở Công an TP.HCM, mất chỗ tại đội tuyển

Nhiều người tin rằng việc thay đổi CLB đã ảnh hưởng đáng kể tới Tiến Linh. Mùa cuối cùng (2024/25) tại Bình Dương, Linh ghi 14 bàn sau 28 trận, thể hiện phong độ khủng khiếp cả ở cấp CLB và đội tuyển. Đó cũng là mùa giải Tiến Linh giành Quả bóng vàng theo cách cực kỳ thuyết phục.

Việc chuyển tới CLB Công an TP.HCM sau đó đã trực tiếp ảnh hưởng tới Tiến Linh. Trong môi trường mới, ở thành phố mới, không còn những đồng đội quen thuộc, phải hòa nhập với tập thể mới, chịu áp lực từ chính vị thế của mình, Tiến Linh đang gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ.

Dẫu vậy, ở cấp độ CLB, Tiến Linh vẫn mặc định có suất đá chính, đeo băng đội trưởng và không sợ bị cầu thủ khác cạnh tranh. Chân sút 28 tuổi đá chính 19 trên 24 trận của CLB CA TP.HCM tại V.League 2025/26, thời lượng thi đấu trung bình mỗi trận đạt mức 78 phút.

“Lúc này, tôi cũng muốn để Tiến Linh dự bị nhưng đội bóng đang thiếu tiền đạo. Đinh Thanh Bình mới trở lại trong khi Bùi Văn Bình còn trẻ, không đủ sức đá từ đầu”, HLV trưởng CLB CA TP.HCM Lê Huỳnh Đức phát biểu sau trận đấu với PVF-CAND tối 15/3.

Nhưng tuyển Việt Nam không phải CA TP.HCM, ông Kim Sang-sik cũng chẳng phải Lê Huỳnh Đức. Cuộc cạnh tranh tại đây, tiền đạo quê Hải Dương đang là người thất thế.

Cuộc chiến với "những ông Tây" và Đình Bắc

Tiến Linh vắng mặt ở đợt hội quân tháng 3/2026 của tuyển Việt Nam. Không có chân sút sinh năm 1997, các "Chiến binh sao vàng" vẫn thắng cả hai trận trong đợt tập trung này (3-1 trước Malaysia và 3-0 trước Bangladesh).

Trong chiến thắng trước Malaysia, Nguyễn Xuân Son lập cú đúp. Tại V.League 2025/26, hiệu suất của tiền đạo gốc Brazil là 360 phút/bàn. Hiệu suất của Tiến Linh là 450 phút/bàn. Nên nhớ, Son chỉ vừa trở lại sau chấn thương. Trước đó, Linh cũng chỉ là kép phụ cho Xuân Son ở ASEAN Cup 2024. Đó là chưa kể đến hàng loạt đối thủ mới đã xuất hiện thời gian qua.

Sau Xuân Son, tuyển Việt Nam liên tục đón chào những cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là ở các vị trí tấn công. Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) đã có pha kiến tạo đầu tiên, cho chính Xuân Son nâng tỷ số lên 2-0 ở trận thắng Malaysia hồi tháng 3.

Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) cũng mới hoàn tất thủ tục nhập tịch và đang nóng lòng được khoác áo tuyển Việt Nam. Cả ba đều tới từ Brazil, có thừa đẳng cấp lẫn kinh nghiệm, đã quen thuộc với những nội binh. Chỉ riêng 3 người họ đã đủ hợp thành hàng công "made by Brazil" siêu mạnh. Xuân Son chơi trung phong cắm, hỗ trợ phía sau như các hộ công như Hoàng Hên và Tài Lộc.

Hoàng Hên đang là cầu thủ có số lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng (18) cao nhất V.League 2025/26, trong đấy có 10 bàn và 8 kiến tạo, Từ đầu tháng 4 tới nay, số 11 của CLB Hà Nội có 5 kiến tạo và ghi 4 bàn, sở hữu hiệu suất 144 phút/bàn, cao hơn đáng kể so với con số 450 phút/bàn của Tiến Linh.

Bên cạnh Hoàng Hên, Tài Lộc của CLB Ninh Bình đã có 9 lần “nổ súng” và 3 lần “dọn cỗ” sau 1.589 phút thi đấu tại V.League 2025/26, đạt hiệu suất 177 phút/bàn.

Tạm gác lại những ngôi sao mang trong mình thể chất Nam Mỹ như Xuân Son (1,85 m), Hoàng Hên (1,81 m) và Tài Lộc (1,88 m); Tiến Linh (1,80 m) còn phải cạnh tranh với một cầu thủ thuần Việt khác: Nguyễn Đình Bắc (1,79 m). 10 bàn sau 13 trận gần nhất tại V.League chứng minh phong độ của đương kim Quả bóng bạc Việt Nam. Anh cũng tạo ấn tượng về sự đa năng khi sở hữu tốc độ, khả năng rê bóng thượng thặng, phù hợp cho nhiều vị trí trên hàng công.

Tất cả tạo nên một cuộc cạnh tranh ngột ngạt và khốc liệt mà tại đó, Tiến Linh đang ở thế yếu.

Dòng chia sẻ của Tiến Linh hôm 10/5.

Chính Tiến Linh cũng tự nhận mình đang có phong độ kém. “Xin lỗi vì phải đến trận thứ 15, Linh mới có thể ghi bàn trở lại. Xin lỗi vì đã khiến mọi người, ban lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng và toàn thể đội bóng thất vọng. Điều buồn nhất không phải là những lời đả kích ngoài kia vì mình kém thì mình đáng phải chịu, mà buồn nhất là cảm giác phụ lòng những người luôn tin tưởng mình”, thủ quân CLB CA TP.HCM viết trên Facebook cá nhân tối 10/05.

“Hôm nay có thể ghi bàn, ngày mai có thể lại khó khăn, nhưng ít nhất áp lực lớn nhất trong sự nghiệp của Linh đến lúc này cũng đã được cởi bỏ phần nào. Dù thế nào đi nữa, Linh vẫn sẽ luôn cố gắng, luôn chiến đấu hết mình, vì mỗi khoảnh khắc được sống trên sân cỏ đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời”.

“Ngày mai có thể lại khó khăn” mà Tiến Linh nhắc tới, có lẽ là “ngày mai” ở đội tuyển Việt Nam.