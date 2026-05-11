Tiến Linh xin lỗi

Có bàn thắng sau 15 trận "tịt ngòi", Tiến Linh bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân, chia sẻ những áp lực phải chịu thời gian qua.

Tiến Linh ghi bàn góp công vào chiến thắng của CLB Công an TP.HCM tối 10/5. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Tối 10/5 trên Facebook cá nhân, Tiến Linh có chia sẻ dài sau khi góp công vào chiến thắng của CLB Công an TP.HCM trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 22 V.League 2025/26.

"Xin lỗi vì phải đến trận thứ 15, Linh mới có thể ghi bàn trở lại. Xin lỗi vì đã khiến mọi người, ban lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng và toàn thể đội bóng thất vọng", anh viết.

Tiền đạo sinh năm 1997 tâm sự điều buồn nhất với anh không phải là những lời đả kích "vì mình kém thì mình đáng phải chịu", mà buồn nhất là cảm giác phụ lòng những người luôn tin tưởng mình.

Với bàn thắng quý giá tối 10/5, Tiến Linh chia sẻ áp lực lớn nhất trong sự nghiệp của anh đã được cởi bỏ phần nào.

"Dù thế nào đi nữa, Linh vẫn sẽ luôn cố gắng, luôn chiến đấu hết mình, vì mỗi khoảnh khắc được sống trên sân cỏ đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời", anh viết.

Dưới bài đăng, Tiến Linh nhận được nhiều bình luận cổ vũ của người hâm mộ. Những đồng đội như Đức Huy, Phan Văn Đức, Xuân Son hay Bùi Tiến Dũng cũng dành lời cổ vũ cho nam tiền đạo.

"Hãy tiếp tục mạnh mẽ lên, anh bạn. Chúng ta ai cũng có những ngày khó khăn, nhưng đừng bao giờ ngừng chiến đấu vì sau cơn bão sẽ luôn có một ngày nắng đẹp", Xuân Son viết.

Trong trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An, Tiến Linh ghi bàn ở phút thứ 66, giúp CLB Công an TP.HCM nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng đánh dấu sự chấm dứt chuỗi 225 ngày, tương đương 15 trận liên tiếp, anh không ghi bàn.

Thời gian qua, tiền đạo 29 tuổi chịu nhiều áp lực khi phong độ sa sút. Với bàn thắng giải tỏa tâm lý mới đây, người hâm mộ kỳ vọng anh sớm trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.