Lương Xuân Trường có gì ở tuổi 31?

Ngày 28/4, Lương Xuân Trường nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, đồng đội và người hâm mộ khi đón ngày sinh nhật, bước sang tuổi 31. Sinh nhật của anh năm nay không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn khiến nhiều người nhìn lại hành trình đã thay đổi rất nhiều của tiền vệ này.
Lương Xuân Trường là một trong những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam. Tên tuổi của anh đặc biệt đến gần hơn với nhiều khán giả sau khi cùng đồng đội giành ngôi Á quân giải U23 châu Á năm 2018. Hiện sau nhiều năm theo đuổi trái bóng tròn, tiền vệ sinh năm 1995 vẫn khẳng định được giá trị, là một trong những cầu thủ trụ cột của CLB Trường Tươi Đồng Nai.
Ngoài thi đấu, Xuân Trường cho thấy là cầu thủ đa tài khi lấn sân kinh doanh. Anh sáng lập một trung tâm phục hồi chấn thương vào năm 2020, và trở thành đối tác chiến lược của các đội bóng.
Bên cạnh đó, chàng trai quê Tuyên Quang còn tham gia một số talk show, làm diễn giả. Thời gian rảnh, anh dành thời gian cho nhiều thú vui cá nhân như chụp ảnh, pha cà phê, nấu nướng. Trên trang cá nhân, Xuân Trường thường chia sẻ nhiều hình ảnh "chill" bên gia đình, bạn bè, tận hưởng cuộc sống không ồn ào.
Ở đời sống cá nhân, cựu đội trưởng U23 Việt Nam hiện có tổ ấm bên Ngô Mai Nhuệ Giang (sinh năm 1993, Hà Nội). Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu từ năm 2015, sau đó dần công khai hẹn hò và quyết định về chung một nhà bằng đám hỏi tổ chức vào tháng 4/2021.
Tháng 6 tới, cặp đôi được cho sẽ tổ chức đám cưới sau 11 năm bên nhau. Nhuệ Giang còn giữ vai trò giám đốc vận hành tại trung tâm phục hồi chấn thương thể thao. Cô trực tiếp tham gia quản lý nhân sự, vận hành và phát triển hệ thống, đóng vai trò quan trọng trong định hướng kinh doanh của nam cầu thủ sau sân cỏ.
Cặp đôi hiện có một con gái đầu lòng, biệt danh Daisy, song không công khai mặt con trên mạng xã hội. Xuân Trường tỏ ra là ông bố "nghiện" con khi đăng tải nhiều khoảnh khắc chơi đùa, chuẩn bị đồ ăn hay làm đồ chơi tặng con.
