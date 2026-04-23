Hot girl Địa ngục độc thân bất ngờ thông báo kết hôn

Sau Choi Si Hun, Yun Ha Jeong sẽ là thí sinh thứ hai kết hôn sau 5 mùa show hẹn hò đình đám phát sóng. Yun và nửa kia quyết định về chung nhà sau hơn 1.000 ngày hẹn hò.

Yun Ha Jeong gây chú ý tại show Địa ngục độc thân mùa 3.

Ngày 21/4, Yun Ha Jeong thông báo tin vui đến người theo dõi qua một bài đăng trên trang cá nhân.

“Trong gần 3 năm qua, tôi đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc khi nhận được tình yêu và sự ủng hộ của mọi người qua Địa ngục độc thân mùa 3. Tôi muốn thông báo rằng vào tháng 10 tới, tôi sẽ hứa gắn bó trọn đời với một người rất quan trọng đã ở bên tôi từ lâu", cô viết.

Hôn phu của Yun là lập trình viên, cả hai quen biết qua bạn bè chung trước khi hẹn hò. Trước đó vào đầu tháng, Yun cũng đã đăng tải một video trên kênh YouTube cá nhân, tiết lộ về bạn trai nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày hẹn hò. Tuy nhiên đến nay, cô vẫn chưa công khai gương mặt nửa kia.

Vị hôn phu của cô được đánh giá là người đáng tin cậy, luôn đồng hành cùng cô trong giai đoạn sự nghiệp thay đổi nhanh chóng.

Sinh năm 1998, Yun Ha Jeong tốt nghiệp Cao đẳng Khoa học Suwon chuyên ngành du lịch hàng không. Trước khi nổi tiếng, cô vừa làm việc tại công ty đồ y tế của gia đình vừa theo đuổi nghề người mẫu. Ít ai biết cô từng tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Chunhyang 2021 và xếp hạng 5.

Hot girl sinh năm 1998 được đánh giá có vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính. Ảnh: @hi__jjeong2/Instagram.

Tên tuổi của Yun thực sự được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình hẹn hò Địa ngục độc thân mùa 3. Tại đây, cô gây chú ý với tính cách thẳng thắn, phong cách “thả thính” táo bạo, đặc biệt là động tác “cúi cằm” đặc trưng - nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thành meme nổi bật của mùa.

Sau chương trình, lượng người theo dõi Instagram của cô tăng vọt lên hơn 960.000. Từ một tài khoản ít người biết, cô nhanh chóng trở thành influencer nổi bật.

Cô xuất hiện trên các chương trình như Dolsing Fourmen của SBS, hay các nội dung YouTube như No Back Tak Jae Hoon, Zip Daesung. Trên kênh cá nhân, cô chia sẻ vlog và bí quyết làm đẹp, giữ kết nối trực tiếp với người hâm mộ.

Cái tên “Yun Ha Jeong” cũng có câu chuyện riêng. Từng chia sẻ trên một chương trình, cô kể bản thân đổi tên sau khi được thầy bói khuyên, nếu không sẽ có nguy cơ ly hôn trong tương lai. Việc cô sắp kết hôn khiến nhiều fan đùa rằng “lời dự đoán đã ứng nghiệm”.

Ngoài đời, cô có sở thích nhẹ nhàng như làm bánh, bơi lội và thưởng trà - trái ngược hình ảnh cá tính trên truyền hình.