Kylie Jenner bị kiện

Quản gia cũ của Kylie Jenner đệ đơn kiện, tố bị cô lập, phân biệt đối xử và chịu môi trường làm việc độc hại tại nhà riêng của nữ ngôi sao.

Angelica Vasquez, quản gia cũ của Kylie Jenner, cho biết cô bắt đầu làm việc cho ngôi sao chương trình The Kardashians tại dinh thự ở Beverly Hills (California, Mỹ) vào tháng 9/2024.

Chỉ một tuần sau, cô được chuyển đến nhà của Jenner ở Hidden Hills, nơi cô làm việc dưới sự quản lý của trưởng quản gia Patsy và một người tên Elsi.

Trong thời gian làm việc tại đây, Vasquez cho biết cô “bị đối xử thù địch và bị cô lập”. Cụ thể, tài liệu tòa án nêu rằng Patsy đã chất vấn sự hiện diện của Vasquez, buộc cô phải chờ cùng bảo vệ và thể hiện rõ rằng cô không được chào đón, theo Page Six.

Vasquez - người gốc El Salvador - cáo buộc rằng cô thường xuyên “bị giao những công việc khó khăn và không ai muốn làm; bị loại khỏi nhóm quản gia; bị hạ thấp và làm nhục trước đồng nghiệp vì chủng tộc, nguồn gốc và tôn giáo; đồng thời phải chịu sự đe dọa và đối xử xúc phạm".

Nguyên đơn cũng cho rằng các bị đơn “liên tục đưa ra những nhận xét mang tính phân biệt và xúc phạm” nhằm “hạ thấp, đe dọa và thể hiện quyền lực đối với cô”.

Vasquez nói thêm rằng giọng nói của cô thường xuyên bị chế giễu, và cô còn bị ép làm cả phần việc của Patsy và Elsi.

Sau khi xuất hiện các triệu chứng tương tự rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) cùng tình trạng lo âu do môi trường làm việc bị cho là độc hại, Vasquez đã xin nghỉ vào tháng 8/2025. Hiện cô đang yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm tiền lương chưa được trả, tổn thất tinh thần và các khoản phạt bổ sung.

Dù các cáo buộc không trực tiếp nhắm vào Jenner, cô vẫn bị liệt kê là bị đơn vì bị cho là đã không giải quyết các khiếu nại và lo ngại của Vasquez.

Một số nguồn tin thân cận cho biết Vasquez từng gặp vấn đề về việc đi làm không đều và một số vấn đề khác tại nơi làm việc.

Kylie Jenner (sinh năm 1997) là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhà Kardashian, được biết đến cùng các chị em qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Cô cũng là một trong những "IT girl" nổi tiếng nhất trên mạng xã hội thời gian qua, hiện có 390 triệu người theo dõi Instagram. Hiện, Jenner hẹn hò diễn viên Timothée Chalamet.