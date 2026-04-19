'Búp bê phòng gym' nổi đình đám 10 năm trước, giờ ra sao?

Với những người thường xuyên theo dõi mảng influencer thể hình trên mạng xã hội, Miranda Cohen (sinh năm 1996, Mỹ) không phải là cái tên xa lạ. Cô sở hữu tài khoản Instagram 5,5 triệu người theo dõi, 3,2 triệu follow trên TikTok.
Bắt đầu làm nội dung về thể hình từ năm 2016, tên tuổi của Cohen vụt sáng một năm sau đó khi cô đăng tải một video tập luyện khoe hình thể cơ bắp ấn tượng, trái ngược với gương mặt ngọt ngào. Cũng từ đó, cô được nhiều người ưu ái gọi với biệt danh "búp bê phòng gym".
Với chiều cao 1,7 m, nặng 77 kg, cô gái sinh năm 1996 không tập luyện theo hướng thon gọn mà tập trung xây dựng cơ bắp khỏe khoắn. Các video ghi lại những buổi tập nặng của Cohen từng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận thán phục.
Nhờ thân hình đẹp và gương mặt cuốn hút, Cohen nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón. Ngoài các mẹo tập luyện, nữ influencer chia sẻ nhiều chế độ ăn uống lành mạnh. Cô từng nổi tiếng với phát ngôn: "Khi bạn thèm ăn hoa quả, yến mạch, uống nước lọc. Đó mới là lúc bạn thực sự ăn kiêng".
Sau gần 10 năm nổi tiếng, Cohen vẫn giữ được sức hút đáng ngưỡng mộ trên mạng xã hội, được đánh giá là một trong những kênh về tập luyện có tốc độ tăng trưởng ổn định. Nhiều người cho rằng điều này một phần đến từ việc cô xây dựng hình ảnh tích cực, truyền động lực cũng như duy trì được hình thể đẹp.
Tuy nhiên cùng với sự nổi tiếng, Cohen cho biết cô cũng phải thay đổi chế độ tập luyện của bản thân vì bận rộn. "Tôi vẫn tập nặng, nhưng giờ hiệu quả về thời gian hơn rất nhiều. Thay vì 3 tiếng như trước, mỗi buổi tập không kéo dài quá 45 phút. Tôi vẫn duy trì số bước đi mỗi ngày và cardio bằng máy, và thật sự là tôi còn thấy thích điều đó. Khi đi bộ, tôi xử lý được rất nhiều việc trên điện thoại, cảm thấy cực kỳ năng suất", cô nói, cho rằng điều quan trọng với mỗi người là phải tìm được một lịch trình tập phù hợp với cuộc sống bản thân.
Ở tuổi 30, Cohen được đánh giá có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp và đời sống cá nhân. Cô đang có mối tình đẹp bên Jason Kalambay, một influencer cũng về thể hình có hơn 1 triệu người theo dõi. Cặp đôi thường cùng nhau quay video tập luyện, chia sẻ ảnh check-in ngọt ngào trong các chuyến du lịch.
