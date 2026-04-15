Cô gái 25 tuổi được mệnh danh 'nữ thần Coachella' 2026

Không chỉ là một trong những lễ hội âm nhạc thường niên lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Mỹ, Coachella còn được xem là "đường đua" thời trang cho hàng loạt hot girl mạng, người nổi tiếng. Năm nay, một trong những cái tên nhận được sự quan tâm hơn cả là Leah Halton (25 tuổi, người Australia).
“Không, cô ấy chắc là AI, không ai có thể hoàn hảo đến vậy”, "Đẹp tựa nữ thần" là những bình luận của người hâm mộ dưới loạt ảnh Instagram của influencer 25 tuổi, khi cô khoe vóc dáng quyến rũ trong những bộ trang phục cá tính 3 ngày qua ở Coachella, theo The New York Post.
Mỹ nhân 25 tuổi bắt đầu xây dựng sự hiện diện trên mạng từ vài năm trước, chia sẻ các video hướng dẫn làm đẹp, thời trang và phong cách sống trên YouTube và Instagram. Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi một video Halton hát nhép bất ngờ lan truyền mạnh mẽ, giúp lượng người theo dõi của cô tăng vọt, hiện cán mốc 4,4 triệu trên Instagram, theo Marca.
Thời điểm đó, Halton chia sẻ với người hâm mộ rằng cô cảm thấy may mắn trước sự chú ý tăng vọt, đặc biệt sau nhiều năm kiên trì sáng tạo nội dung. “Thật khó tin khi sự ‘bùng nổ’ này xảy ra trong thời gian ngắn như vậy”, cô nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cả những người theo dõi lâu năm lẫn khán giả mới.
Tại Coachella năm nay, sức ảnh hưởng của Halton được đẩy lên một tầm cao mới. Những bộ trang phục lễ hội của cô - kết hợp giữa phong cách bohemian và cách phối đồ tinh tế - trở thành tâm điểm trên mạng. Mức độ lan tỏa này đặt Halton ngang hàng, thậm chí trong một số cuộc thảo luận còn vượt qua những gương mặt quen thuộc của lễ hội như Kylie Jenner và Hailey Bieber.
Nhờ vẻ ngoài gợi cảm, phong cách hiện đại, hot girl 25 tuổi hiện là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm săn đón. Cô từng hợp tác với nhà mốt xa xỉ Louis Vuitton, Tiffany&Co, Michael Kors, xuất hiện ở hàng ghế đầu nhiều show diễn lớn.
Halton hiện hẹn hò Adrian, một cái tên cũng nhận được sự quan tâm trên mạng với hơn 45.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, cặp đôi không ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ, những chuyến du lịch cùng nhau. Adrian cũng tỏ ra say mê bạn gái hot girl khi tài khoản mạng xã hội của anh tràn ngập hình ảnh cô cùng những lời có cánh.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.