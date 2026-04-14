Streamer Hàn có thu nhập gây choáng, công khai bạn trai hơn 11 tuổi

Sau thời gian gây chú ý trên mạng xã hội, Juice Seyeon vừa công khai hẹn hò K - một streamer khá có tiếng trong mảng du lịch, mukbang ở Hàn Quốc.

Ngày 13/4, Juice Seyeon xuất hiện trên buổi phát trực tiếp của streamer K. Tại đây, cả hai tuyên bố hẹn hò, xác nhận chuyện tình cảm trước người xem.

Trước đó, vào ngày 6/4, K từng đăng tải một bức ảnh thân mật chụp cùng Juice Seyeon trên mục cộng đồng của kênh, khiến người hâm mộ tò mò.

Khi cả hai thể hiện sự gần gũi, tình cảm trong bức ảnh, sự hiếu kỳ của người hâm mộ ngày càng tăng, và thông báo hẹn hò chính thức đã giải đáp mọi thắc mắc, theo Koreaboo.

Trong buổi livestream, cặp đôi cho biết họ hiếm khi cãi nhau. Đặc biệt, K bày tỏ lo ngại rằng việc công khai có thể gây phản ứng trái chiều, bởi Juice Seyeon là nữ streamer sở hữu lượng fan đông đảo, đồng thời thể hiện sự ủng hộ với tư cách bạn trai.

K sinh năm 1989, là streamer đối tác của nền tảng AfreecaTV, chủ yếu sản xuất các nội dung như du lịch, khám phá, phân tích các tranh cãi và mukbang (ăn uống trực tuyến).

Anh bắt đầu hoạt động từ năm 2012 và hiện có khoảng 700.000 người đăng ký trên YouTube.

Juice Seyeon sinh năm 2000, là streamer sở hữu khoảng 300.000 người đăng ký trên YouTube, tập trung vào nội dung tương tác và reaction.

Cô gần đây được chú ý nhiều hơn sau lùm xùm liên quan đến Bang Si Hyuk, thậm chí được nhiều khán giả nước ngoài gọi là streamer nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Nhờ vẻ ngoài gợi cảm, Juice Seyeon có thu nhập khá từ người ủng hộ trên các livestream. Chia sẻ trong chương trình trò chuyện Pajama Party hồi tháng 7/2025, cô từng gây choáng váng khi cho biết vào dịp sinh nhật năm ngoái, cô kiếm được 100 triệu won ( 72.000 USD ) chỉ trong 1 ngày.

Thu nhập hàng tháng cao nhất của cô là 400 triệu won (khoảng 289.000 USD ). Tuy nhiên, nữ streamer cũng cho biết con số này không cố định hàng tháng mà phụ thuộc vào số lượng người hâm mộ ủng hộ tại thời điểm đó.