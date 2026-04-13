Elon Musk chơi TikTok?

Sự xuất hiện bất ngờ của tài khoản TikTok mang tên Elon Musk làm dấy lên nghi vấn về động thái mở rộng ảnh hưởng trên mạng xã hội ngoài X của người giàu nhất thế giới.

Elon Musk gây tò mò về việc sử dụng TikTok. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi chi 44 tỷ USD để mua lại Twitter vào năm 2022, tỷ phú Elon Musk đã cải tổ nền tảng này thành X và biến nó thành nơi giao tiếp ưa thích của mình.

Mỗi ngày, ông dành hàng giờ đăng bài trên nền tảng này, nơi ông có gần 238 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, sự gắn bó của vị tỷ phú với X dường như đang chạm đến giới hạn, theo The New York Times.

Ngày 8/4, một tài khoản TikTok đã được xác minh với tên người dùng @elonmusk lần đầu đăng tải nội dung lên nền tảng chia sẻ video này.

Đoạn video cho thấy Elon Musk nói về tương lai, kèm theo video tổng hợp các thành tựu và nội dung quảng bá từ các công ty của ông như SpaceX và Tesla. Clip được chú thích “Ad Astra” - một cụm từ Latin mang nghĩa “vươn tới các vì sao”.

Một tài khoản mang tên @elonmusk, có dấu xác minh, cũng xuất hiện trên Instagram, nhưng hiện chưa đăng tải nội dung nào. Phần tiểu sử của tài khoản ghi ngắn gọn: “Tôi thích xây dựng mọi thứ".

Elon Musk, TikTok và Meta (công ty sở hữu Instagram) đều chưa lên tiếng. The New York Times cho biết chưa thể xác minh độc lập liệu Elon Musk có đứng sau các tài khoản TikTok và Instagram này hay không.

Các tài khoản này xuất hiện đúng vào thời điểm công ty SpaceX của tỷ phú công nghệ đang chuẩn bị đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Để làm được điều đó, Elon Musk cần tạo sự quan tâm rộng rãi từ công chúng đối với SpaceX nhằm huy động hàng tỷ USD từ nhà đầu tư. Đợt phát hành này có thể giúp ông - người đã là người giàu nhất thế giới - trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên.

Trước đây, Elon Musk từng thể hiện sự không thiện cảm với các nền tảng mạng xã hội cạnh tranh với X. Năm 2022, ông từng tạm thời cấm người dùng Twitter quảng bá tài khoản của họ trên các nền tảng khác như Instagram và Facebook.

Năm 2018, ông cũng xóa các trang Facebook của Tesla và SpaceX sau làn sóng chỉ trích cách nền tảng này xử lý dữ liệu người dùng. Cùng năm đó, Musk cho biết đã xóa tài khoản Instagram cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Joe Rogan, ông nói lo ngại Instagram có thể khiến con người “kém hạnh phúc hơn”.

Năm 2023, tại hội nghị DealBook của The New York Times, Elon Musk cho biết ông ngừng sử dụng TikTok vì cảm thấy trí tuệ nhân tạo của ứng dụng này “thăm dò” suy nghĩ của mình. Ông cũng gọi đây là nền tảng gây nghiện và “tràn ngập” nội dung bài Do Thái.

Dữ liệu lưu trữ trực tuyến cho thấy tài khoản TikTok @elonmusk đã tồn tại từ năm 2024, nhưng trước đó chưa có bài đăng hay dấu xác minh - dấu hiệu dành cho các nhân vật nổi tiếng nhằm tránh giả mạo.

Đoạn video đăng tải tuần trước không chỉ giới thiệu SpaceX và Tesla mà còn có Neuralink và The Boring Company - các doanh nghiệp khác của Musk.

Video dài hơn một phút đã đạt 2,1 triệu lượt xem. Elon Musk dường như chưa chia sẻ lại nội dung này trên X. Trong khi đó, tài khoản @elonmusk trên Instagram có dấu xác minh và gần 18.000 người theo dõi, nhưng đang ở chế độ riêng tư, không có bài đăng hay ảnh đại diện.

Theo Instagram, nền tảng này có thể cấp dấu xác minh hoặc cho phép người dùng mua, sau khi xác nhận tài khoản là “sự hiện diện chính thức của cá nhân hoặc thương hiệu”.