15 triệu lượt xem cặp đôi cãi vã gay gắt trên khán đài trận bóng rổ

Hơn 15 triệu lượt xem cảnh cặp đôi tranh luận trên khán đài trận đấu Vô tình lọt vào ống kính máy quay, cặp đôi Mỹ trở thành đề tài thảo luận trên mạng nhờ biểu cảm đa dạng khi tranh luận.

Ngày 9/4, trên sân Barclays Center (New York, Mỹ), đội bóng rổ Indiana Pacers có chiến thắng 123-94 trước đối thủ Brooklyn Nets.

Tuy nhiên thay vì các diễn biến của trận đấu, một cặp đôi trẻ ngồi trên hàng ghế khán giả lại bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm khi đoạn video ghi lại cảnh cả hai trao đổi lan truyền trên mạng, theo New York Post.

Trong video, cô gái, được cho là tên Grace, tỏ ra bức xúc khi tranh luận khá gay gắt với bạn trai ngồi cạnh. Trong khi đó, nửa kia của cô có phần "xuống nước".

Tính đến ngày 11/4, cảnh tượng hút tới 15,5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ khi được một tài khoản đăng lại trên nền tảng X. Không ít dân mạng thích thú bình luận, đưa ra hàng loạt suy đoán về nội dung cuộc trò chuyện.

Một số “thám tử mạng” và người đọc khẩu hình cho rằng cô đã phản ứng lại bạn trai bằng câu: “Đó là anh à? Anh đang nói cái gì vậy?”.

Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, Grace lên tiếng trên X, tự nhận là cô gái trong video, cho biết: "Tôi cười chết mất. Tôi yêu bạn trai mình, chúng tôi vốn hay nói chuyện kiểu đó với nhau thôi".

Theo tài khoản mạng xã hội của Grace, bạn trai cô tên Michael. Trước sự nổi tiếng bất ngờ, anh chưa lên tiếng chia sẻ thêm về tình huống.

Khoảnh khắc hài hước của cặp đôi, đặc biệt là các biểu cảm đa dạng, hiện cũng trở thành nguồn cảm hứng chế ảnh, tạo meme trên mạng xã hội.

Năm 2022, hình ảnh một nam cổ động viên giơ điện thoại lên làm gương soi cho cô gái đi cùng trên khán đài bóng đá trận Brazil - Croatia cũng từng gây bão mạng với hơn 7,5 triệu lượt xem và gần 14.000 lượt chia sẻ.

Trong clip dài 15 giây, cặp đôi ngồi ở khu vực cổ động viên tuyển Brazil. Chàng trai giơ cao chiếc điện thoại lên trước mặt cô gái đi cùng, để cô tận dụng camera điện thoại như chiếc gương trang điểm.

Trong khi cô gái chăm chú kẻ mắt, chàng trai giữ nguyên tư thế tay, tinh nghịch nháy mắt với một cổ động viên khác rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt "cam chịu" khi cô gái ngẩng mặt lên kiểm tra.