Y tá Hàn Quốc đầu tiên làm việc ở 'nơi lạnh nhất Trái Đất'

Là y tá đầu tiên được cử đến Nam Cực, Kim Hee-soo trải qua 3 tháng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, đối mặt áp lực y tế và những thử thách hiếm có.

Mùa đông năm 2025 - hay mùa hè, tùy theo cách nhìn - mỗi buổi sáng của Kim Hee-soo (30 tuổi) bắt đầu trong sự tĩnh lặng, với tiếng gió lướt qua, tuyết lạo xạo dưới chân và đôi khi là hình ảnh những chú chim cánh cụt đi ngang qua.

Gần vịnh Marian, nơi hệ sinh thái phong phú tồn tại giữa băng giá, nữ y tá mỗi ngày đi bộ đến phòng khám nhỏ tại Trạm King Sejong trên đảo King George - một trong hai căn cứ nghiên cứu của Hàn Quốc ở Nam Cực, cách lục địa chính khoảng 120 km.

“Trước khi tới trạm, tôi nhìn thấy vịnh Marian và thường gặp chim cánh cụt trên đường đi làm", Kim chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Korea Herald, ngay trước khi trở về nước ngày 5/3 sau 3 tháng công tác.

Đó là một môi trường hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây của cô. Trước khi đến Nam Cực, Kim làm việc tại phòng cấp cứu và trung tâm chấn thương của một bệnh viện đại học ở Seoul, nơi luôn đầy ắp tiếng chuông gọi, hồ sơ bệnh án và bước chân vội vã.

“Nam Cực mang lại sự bình yên mà bạn khó tìm thấy ở nơi khác. Những lo lắng về tương lai dường như không còn quá cấp bách”, cô nói.

Cơ hội hiếm có

Trạm King Sejong, do Viện nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc vận hành, cùng với trạm Jang Bogo, phục vụ nghiên cứu biến đổi khí hậu và nhiều lĩnh vực khoa học khác.

Mỗi năm vào khoảng tháng 11, khoảng 20 nhân sự được cử đến làm nhiệm vụ tại một trong những môi trường biệt lập nhất thế giới. Để đảm bảo y tế, 2-3 bác sĩ từ Trung tâm Y tế Gil thuộc Đại học Gachon được điều động đến mỗi trạm.

Việc Kim được cử đi từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026 đánh dấu lần đầu tiên một y tá tham gia nhiệm vụ này.

Y tá Kim Hee-soo và đồng nghiệp tại trạm nghiên cứu Hàn Quốc ở Nam Cực.

Cô từng mong muốn làm việc ở nước ngoài, nhưng không ngờ điểm đến đầu tiên lại là Nam Cực. Mọi thứ diễn ra rất nhanh: “Tôi phỏng vấn đầu tháng 12/2025 và chỉ 5 ngày sau đã lên đường. Đây là nơi hoàn toàn xa lạ nên tôi gần như không biết phải chuẩn bị gì”, cô nói.

Tốt nghiệp Đại học Gyeongbuk, Kim bắt đầu sự nghiệp năm 2019 tại phòng cấp cứu và trung tâm chấn thương của một bệnh viện đại học ở Seoul. Cô sau đó lấy chứng chỉ điều dưỡng tại Mỹ và trau dồi tiếng Anh - điều giúp cô được chọn cho nhiệm vụ đặc biệt này.

“Có nhiều nhà nghiên cứu quốc tế đến trạm, nên họ cần người có thể giao tiếp tiếng Anh và xử lý tình huống khẩn cấp nhanh chóng”, cô cho biết.

Nữ y tá duy nhất ở Nam Cực

Cuộc sống ở vùng cực vừa khắc nghiệt vừa kỳ vĩ, với cái lạnh cắt da, gió mạnh, địa hình nguy hiểm và động vật hoang dã khó lường. Điều kiện có thể thay đổi đột ngột.

“Ký túc xá chỉ cách phòng khám 10 phút đi bộ, nhưng có lần tôi cảm thấy quãng đường đó dài vô tận. Một cơn bão tuyết ập đến, gió đẩy mạnh và tuyết bay khắp nơi", cô kể.

Công việc y tế cũng đầy thách thức. Do thiết bị hạn chế và khó sửa chữa, việc phòng ngừa được đặt lên hàng đầu.

“Ở Nam Cực, nếu thiết bị hỏng thì rất khó thay thế, nên chúng tôi phải kiểm tra thường xuyên và yêu cầu vật tư từ Hàn Quốc”, cô cho biết.

Làm việc cùng một bác sĩ, Kim đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: hỗ trợ kê đơn, kiểm tra sức khỏe, đến thực hiện các thủ thuật nhỏ. Bệnh nhân đầu tiên của cô bị nhọt lớn dần. “Tôi rạch nhỏ để dẫn lưu, rồi theo dõi và thay băng mỗi ngày”, cô kể.

Nữ y tá có những trải nghiệm có một không hai như gặp bão tuyết, chim cánh cụt trên đường đi làm.

Những ca nghiêm trọng hơn phải chuyển đi. Bệnh nhân cần phẫu thuật, như gãy xương, sẽ được trực thăng đưa đến Chile - quốc gia gần nhất, cách khoảng 1.000 km.

Trong môi trường này, giữ gìn sức khỏe bản thân cũng là trách nhiệm. “Nếu tôi bị ốm, tôi sẽ không thể chăm sóc người khác”, cô chia sẻ.

Dù sống trong cô lập, Kim vẫn chia sẻ cuộc sống tại Nam Cực trên mạng xã hội từ tháng 12/2025, từ bữa ăn sáng đến việc xây lều băng cùng đồng nghiệp, để kết nối với gia đình và truyền cảm hứng cho các y tá khác.

“Là y tá đầu tiên của Hàn Quốc đi theo con đường này, tôi cảm thấy áp lực phải làm tốt để mở đường cho những người sau. Chăm sóc người khác trong điều kiện khắc nghiệt như vậy là trải nghiệm vô cùng quý giá, giúp tôi trưởng thành không chỉ trong nghề mà cả trong cuộc sống", cô bày tỏ.