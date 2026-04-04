Cô gái Hàn Quốc gây trầm trồ vì sống nhiều 'cuộc đời'

  Thứ bảy, 4/4/2026 07:40 (GMT+7)
Thử sức trong nhiều lĩnh vực và đều gặt hái thành công, Park Seo Hwi gây ngưỡng mộ bởi sự đa tài, nỗ lực không ngừng nghỉ.

Xuất hiện trên chương trình Special World (đài MBN) hôm 2/4, cựu phát thanh viên Park Seo Hwi (sinh năm 1993) chia sẻ về hành trình trở thành pháp sư mới đây của mình. Theo đó, cô trải qua thời gian vật lộn, sụt tới 10 kg sau khi phát hiện bản thân có khả năng tâm linh. Cuối cùng, cô phải thuận theo số mệnh, làm lễ ra mắt và chính thức theo nghề từ tháng 3/2025.
Câu chuyện của Park nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi trước đó, cô vốn được biết tới là người thử sức với nhiều ngành nghề cùng bảng thành tích học tập đáng nể. Cụ thể, cô gái sinh năm 1993 tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc danh giá, chuyên ngành nghiên cứu quốc tế.

Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, Park được tuyển chọn, ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ LPG năm 2013. Sau đó, cô còn ra mắt solo với hai đĩa đơn.

Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi khi đảm nhiệm vị trí phát thanh viên tại Yonhap News và Arirang TV. Trong khoảng 10 năm gắn bó với công việc này, Park trở thành cái tên quen thuộc với nhiều chương trình thể thao như bóng chày, thể thao điện tử.

Năm 2019, Park tiếp tục thử sức ở lĩnh vực người mẫu thể hình. Thi thoảng, cô còn được mời tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình.

Năm 2024, Park thậm chí đỗ bằng trọng tài bóng đá futsal, xuất hiện trên chương trình tạp kỹ "Kick a Goal" của đài SBS với tư cách thành viên của FC Anaconda.

Sau đó một năm, cô gái sinh năm 1993 thông báo mở nhà hàng, thử sức kinh doanh đồ nướng ở Suwon. Ngoài ra, cô còn là YouTuber năng nổ, thường xuyên đăng video mukbang (ăn uống) ngon mắt.

Với sự nghiệp mới nhất theo đuổi, Park còn tận dụng lợi thế ngoại ngữ (sử dụng lưu loát tiếng Hàn, Pháp, Anh, Nhật, Trung) để quảng báo văn hóa tâm linh xứ kim chi đến thế giới. "Tôi muốn học tập dần dần và tạo ra những video giải thích về pháp sư Hàn Quốc một cách dễ hiểu và hấp dẫn nhất", cô chia sẻ.

Mai An

Ảnh: The Fact, Fn Today, SpotTV News

