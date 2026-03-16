'Nữ thần dự báo thời tiết' có nhiều fan nhất Nhật Bản

Trong số những người dẫn chương trình thời tiết ở Nhật Bản, Riena Kobayashi (sinh năm 1999), làm việc tại kênh WNI, là cái tên được nhiều người dành sự yêu mến. Cô cũng là KOL có tiếng với hơn 87.000 lượt theo dõi trang Instagram cá nhân.
Tên tuổi của Riena từng gây sốt vào tháng 9/2025, khi cô đưa tin về màn pháo hoa kỷ niệm 8 năm thành lập nhóm nhạc ảo Hololive. Khi tường thuật màn trình diễn pháo hoa, nữ MC nhiều lần biểu cảm ngạc nhiên, mở to mắt, khoa tay múa chân một cách dễ thương khiến người xem thích thú. Video cắt từ chương trình được một fanpage chia sẻ lại hút hơn 13.000 lượt tương tác, giúp cô được nhiều người gọi là "nữ thần dự báo thời tiết".
Khác với các bản tin truyền thống, chương trình thời tiết Riena đảm nhiệm cũng được nhận xét mang phong cách gần gũi, giống một buổi livestream hơn. Cô vừa chia sẻ thông tin, vừa giao lưu với khán giả qua phần bình luận. Nhờ biểu cảm phong phú, gương mặt khả ái và khả năng pha trò, MC sinh năm 1999 trở thành nhân tố hút người xem. Thậm chí nhiều khán giả Brazil, Trung Quốc, Indonesia cũng hăng hái bình luận tán thưởng cô dù thừa nhận không biết tiếng Nhật.
Sở hữu chiều cao 1,67 m, Riena trung thành với phong cách ngọt ngào được ưa chuộng tại Nhật Bản. Cô thường xuất hiện trong trang phục thiên về sự thanh lịch, nữ tính với những gam màu nhẹ nhàng.
Khi còn là sinh viên Đại học Konan, cô từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở trường. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19, cuộc thi bị hủy giữa chừng và chưa tìm ra người thắng cuộc. Cô cũng từng xuất hiện với tư cách người mẫu trên trang bìa và trong phần nội dung của cẩm nang Đại học Konan năm 2023.
Ngoài vẻ thanh tú, Riena còn gây ấn tượng với khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Tận dụng lợi thế này, cô phụ trách chuyên mục nhỏ chia sẻ về các thuật ngữ thời tiết tiếng Anh trong bản tin.
Trên trang cá nhân, ngoài công việc dẫn bản tin, Riena Kobayashi còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường, giúp hình ảnh của cô trở nên gần gũi với người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác quảng cáo của các nhãn hàng thời trang, trang sức.
