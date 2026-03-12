'Hot girl phông bạt' Hàn Quốc chê bạn trai dùng điện thoại Samsung

Phát ngôn liên quan đến một dòng điện thoại trong vlog cá nhân, Song Ji A hứng nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Song Ji A xây dựng hình ảnh sang chảnh, hiện đại. Ảnh: @freezia/Instagram.

Ngày 8/3, Song Ji A đăng tải vlog mới trên kênh YouTube cá nhân, ghi lại nhiều hình ảnh đời thường. Trong video, cô trò chuyện với một người quen khi đang làm móng, đề cập đến sở thích về điện thoại thông minh.

Sau khi nghe người quen nói rằng bạn trai của cô ấy đang dùng mẫu điện thoại Samsung Galaxy Fold, Song thẳng thắn phản ứng: “Thành thật mà nói, nếu bạn trai tôi dùng điện thoại Galaxy, tôi nghĩ mình có chút không thích", theo Korea Times.

Khi được hỏi lý do, cô giải thích: “Bố mẹ tôi cũng dùng Galaxy. Nhưng bố mẹ và bạn trai thì khác nhau, đúng không? Nếu tưởng tượng cảnh anh ấy dùng chiếc điện thoại đó để chụp ảnh cho tôi, tôi sẽ thấy khó chịu lắm".

Song cho biết bản thân chưa từng thực sự sử dụng điện thoại Galaxy. “Những người duy nhất tôi thấy ổn khi dùng Galaxy là bố mẹ tôi. Dù vậy, khi dòng Flip mới ra mắt, tôi cũng từng muốn mua một chiếc. Nó rất đẹp và khiến tôi nhớ tới những chiếc điện thoại gập ngày xưa".

Quan điểm của Song về điện thoại Galaxy gây tranh luận.

Tuy nhiên, cô cho rằng iPhone dễ sử dụng hơn. "Khi tôi mượn điện thoại của mẹ, nó khó dùng lắm", cô chia sẻ.

Sau khi vlog được đăng tải, các đoạn clip và trích dẫn từ cuộc trò chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng, làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ một bộ phận khán giả. Nhiều người cho rằng phát ngôn của Song Ji A mang tính coi thường người dùng Galaxy.

Một số bình luận trên mạng viết: “Nghe như cô ấy đang đánh giá con người qua chiếc điện thoại", "Cảm giác như cô ấy coi thường người dùng Galaxy" hay “Dù chỉ là sở thích cá nhân, cách nói như vậy vẫn khá thô lỗ".

Một số ý kiến cũng cho rằng những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cần cẩn trọng hơn khi bày tỏ quan điểm cá nhân.

Tuy vậy, không phải ai cũng đồng tình với làn sóng chỉ trích. Một số người cho rằng phản ứng của cư dân mạng đã đi quá xa. Song chỉ đơn giản bày tỏ sở thích cá nhân trong một vlog đời thường.

Song Ji A là KOL, YouTuber có tiếng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình hẹn hò Địa ngục độc thân mùa 1 nhờ vẻ ngoài cuốn hút, phong cách thời trang sang chảnh.

Tuy nhiên, không lâu sau khi vụt sáng, hình tượng của Song ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị khui dùng loạt hàng hiệu nhái. Cô thậm chí bị nhiều dân mạng gọi là "hot girl phông bạt" hay "hot girl hàng nhái".

Sau khi công khai xin lỗi và tạm rút khỏi ánh đèn truyền thông một thời gian, Song sau đó quay trở lại hoạt động trên mạng xã hội và hiện vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể với 4,6 triệu người theo dõi Instagram.