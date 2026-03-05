Vẻ gợi cảm của 2 hot mom khuấy đảo cõi mạng Hàn Quốc

Sau khi nghỉ công việc người mẫu, Hong chuyển hướng sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến, chồng cô cũng làm việc trong ngành thời trang. Hiện, bà mẹ hai con vẫn là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng ở xứ củ sâm với trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi. Hồi cuối tháng 2, cô còn gây sốc vì khoe chỉ 10 phút sau khi thông báo ra mắt dòng mỹ phẩm mà mình quảng bá, doanh số đã vượt mốc 160 triệu won (khoảng 111.000 USD ).