Vẻ gợi cảm của 2 hot mom khuấy đảo cõi mạng Hàn Quốc

|
Ngày 4/3, Hong Young Gi (sinh năm 1992) gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh thư giãn ở hồ bơi khách sạn. Trong hình, Hong diện bộ bikini gợi cảm, khoe đường cong quyến rũ và vẻ ngoài tươi trẻ. "Nếu đây được gọi là nghỉ ngơi thì ngày nào tôi cũng muốn được như thế này", cô chú thích.
Bà mẹ hai con nhận nhiều lời khen khi tiếp tục duy trì phong độ nhan sắc, là một trong những influencer nổi tiếng nhất mạng xã hội Hàn Quốc. Dù chỉ cao 1,50 m, Hong hút người theo dõi nhờ phong cách phối đồ đa dạng, bắt mắt cùng gương mặt dễ thương, đối lập thân hình quyến rũ.
Hong còn từng trở thành chủ đề bàn luận khi tiết lộ kết hôn năm cô 20 tuổi còn chồng mới 17. Cặp đôi lần lượt chào đón hai con trai Lee Jae Won năm 2013 và Lee Jae Teu năm 2015. Năm 2022, sau 10 năm bên nhau, cả hai mới tổ chức hôn lễ khi cuộc sống đã ổn định, các con cứng cáp.
Sau khi nghỉ công việc người mẫu, Hong chuyển hướng sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến, chồng cô cũng làm việc trong ngành thời trang. Hiện, bà mẹ hai con vẫn là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng ở xứ củ sâm với trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi. Hồi cuối tháng 2, cô còn gây sốc vì khoe chỉ 10 phút sau khi thông báo ra mắt dòng mỹ phẩm mà mình quảng bá, doanh số đã vượt mốc 160 triệu won (khoảng 111.000 USD).
|
Khác với Hong Young Gi, Oh Tae Hwa, (sinh năm 1989) lại khá kín tiếng trên mạng xã hội khi không chia sẻ nhiều thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nhờ vẻ ngoài cuốn hút, cô vẫn có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram với biệt danh Ottomom.
Với chiều cao 1,69 m, nặng 55 kg, bà mẹ đơn thân sở hữu vóc dáng đồng hồ cát ấn tượng, thậm chí được nhận xét "siêu thực". Đây là kết quả của chế độ ăn kiêng, tập luyện chăm chỉ nhiều bộ môn như gym, yoga, pilates trong thời gian dài. Cô cũng được nhận xét có phong thái thu hút khi từng theo học ngành múa. Cô thậm chí được chiêu mộ thành thực tập sinh công ty giải trí song cuối cùng quyết định không bước vào giới giải trí.
Nhờ điều hành một trung tâm mua sắm online thành công và hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng, Oh có cuộc sống dư dả. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch nhiều nơi trên thế giới, gần nhất là chuyến khám phá châu Phi hồi tháng 1.
|
Sau nhiều năm một mình nuôi con, hiện đang học tiểu học, Oh xác nhận có bạn trai vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, cô chỉ cho biết biệt danh của anh là Timo và có tính cách khá trái ngược với cô. Khi được người theo dõi thắc mắc, Oh bày tỏ vào thời điểm sẵn sàng, cô sẽ công khai nhiều hơn về mối quan hệ mới.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.