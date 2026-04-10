Con gái chuyển giới của Elon Musk từng 'khổ vì quá giàu'

Là con cả của người đàn ông giàu nhất hành tinh, Vivian Wilson tự nhận có tuổi thơ cô lập, xa rời thực tế và chia sẻ về những góc khuất phía sau cuộc sống giàu có.

Vivian Wilson từng công khai phản đối và tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với người cha tỷ phú. Ảnh: @vivllainous/Instagram.

Ngày 8/4, Vivian Wilson, con gái chuyển giới của Elon Musk, xuất hiện trên tạp chí Cosmopolitan, chia sẻ về tuổi thơ khác biệt.

“Đó là một trải nghiệm rất kỳ lạ, rất cô lập. Tầng lớp thượng lưu có những trường học riêng, vòng tròn xã hội riêng và mọi thứ riêng biệt", cô nói.

Ban đầu theo học tại Ad Astra - một trường độc quyền trong khuôn viên SpaceX ở California, Vivian sau đó chuyển sang trường tư Crossroads tại Los Angeles, Mỹ.

“Tôi đã phải ‘học lại’ rất nhiều thứ, nhưng ngay từ nhỏ tôi đã nghĩ: ‘Điều này có phần lố bịch’. Tôi cũng nhớ từng cảm thấy buồn nôn khi thấy người vô gia cư trên phố. Mọi người từng nói tôi chỉ là một đứa trẻ làm quá. Nhưng không, tôi có lý do để phản ứng như vậy", người mẫu 22 tuổi kể.

Ngoài cảm giác cô lập và kỳ lạ, Vivian cho biết cô còn nhận thấy “một mức độ tách rời khỏi thực tế”, nơi sự giàu có được ưu tiên và tồn tại “ảo tưởng rằng bạn xứng đáng với nó trong khi có người phải ngủ ngoài đường".

Dù vậy, cô cũng thừa nhận mình “là một đứa trẻ giàu có” và “không nên lên lớp ai về chủ nghĩa vật chất".

Vivian là con của Elon Musk và người vợ đầu tiên. Ảnh: Justine Musk.

Vivian còn kể lại việc cô tận mắt chứng kiến tiền bạc “làm tha hóa” những người xung quanh. “Đồng tiền sẽ thay đổi bạn và khát khao quyền lực làm tha hóa con người từ bên trong”, cô nói.

Vivian tiếp tục: “Đạt được rồi lại muốn nhiều hơn là một vòng lặp vô tận của lòng tham và sự thừa mứa, nơi không bao giờ là đủ và bạn dần mất kiểm soát. Nó biến bạn thành một con người khác. Đó thực sự là một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi".

Tuy nhiên, cô cũng hạ thấp vai trò “con gái của Elon Musk” trong cuộc đời mình: “Tôi không thể làm gì khác, nên cũng không quan trọng. Đó là một phần câu chuyện của tôi, nhưng không phải tương lai của tôi".

Vivian theo đuổi sự nghiệp người mẫu sau khi chuyển giới. Ảnh: @vivllainous/Instagram.

Vivian sinh năm 2004, là con của Elon Musk và vợ cũ Justine Wilson. Năm 2020 - khi công khai chuyển giới - cô đã “từ bỏ” mối quan hệ cha con với tỷ phú Tesla. Sinh ra với tên Xavier Alexander Musk, cô đổi tên khi tròn 18 tuổi vào năm 2022 và hoàn tất thủ tục pháp lý về giới tính tại Los Angeles cùng năm.

Mối quan hệ giữa hai cha con nhiều lần căng thẳng kể từ đó. Năm 2024, Elon Musk từng nói ông bị “lừa” khi đồng ý cho con chuyển giới và đổ lỗi cho cái gọi là “virus tư duy thức tỉnh”.

“Tôi đã bị lừa. Không ai giải thích rằng thuốc chặn dậy thì thực chất là thuốc triệt sản", ông nói với The Daily Wire.

Wilson đáp trả một năm sau đó trong cuộc phỏng vấn với Teen Vogue: “Tôi không quan tâm đến ông ấy. Thật sự không. Thật phiền khi mọi người cứ gắn tôi với ông ấy. Tôi không còn bận tâm nữa", cô nói.