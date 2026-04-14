Xuân Mạnh mở sân pickleball

Hợp tác với bạn thân là cầu thủ Trần Phi Sơn, Phạm Xuân Mạnh vừa lấn sân kinh doanh mảng pickleball với cụm sân ở TP Đà Nẵng.

Ngày 14/4, Xuân Mạnh đăng tải loạt ảnh chụp cụm sân pickleball tại thành phố Đà Nẵng, là dự án anh kết hợp kinh doanh với cầu thủ Trần Phi Sơn.

"Cảm ơn cái duyên từ bóng đá đã cho hai anh em mình gặp nhau, và cũng chính cái duyên ấy hôm nay đưa hai anh em đến với dự án sân pickleball lần này. Với tất cả tâm huyết, mong muốn mang đến một sân chơi chất lượng, lan tỏa sức khoẻ và cùng nhau xây dựng một cộng đồng pickleball yêu thể thao, văn minh, gắn kết", anh chú thích.

Dưới bài đăng, nhiều đồng đội, bạn bè nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng bộ đôi cầu thủ.

Trước đó trên trang cá nhân, Phi Sơn cũng liên tục "nhá hàng" về dự án này qua nhiều bài đăng, hình ảnh. Theo đó, cụm sân đi vào hoạt động từ ngày 1/4, nằm tại phường An Hải gần trung tâm thành phố, được đầu tư lớn về chất lượng mặt sân cùng các tiện ích đi kèm.

Với cơn sốt pickleball tại Việt Nam chưa có nhiều dấu hiệu giảm nhiệt, mô hình kinh doanh của bộ đôi cầu thủ được nhiều người theo dõi dự đoán sẽ ăn nên làm ra, đặc biệt khi có sự giúp sức quảng bá từ các đồng đội.

Dự án mới nhất cũng không phải lần đầu tiên Xuân Mạnh lấn sân kinh doanh. Cuối tháng 12/2025, nam hậu vệ đã khai trương quán cà phê ở quê nhà Nghệ An để chiều theo đam mê của bà xã Dung Trần.

Chia sẻ trong một video trên trang cá nhân, cầu thủ sinh 30 tuổi cho biết ý tưởng kết hợp mô hình bán hoa tươi và cà phê xuất phát từ vợ.

Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996) là một trong số cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" của U23 Việt Nam giành vị trí á quân tại giải U23 châu Á 2018. Anh được mệnh danh là "người không phổi" với khả năng thi đấu bền bỉ, từng cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Sau khi kết hôn vào đầu năm 2021, đến nay, tổ ấm của Xuân Mạnh và bà xã hot girl có một trai, một gái.

Trong khi đó, Trần Phi Sơn (sinh năm 1992) là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh từng được triệu tập lên U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia. Ngoài chuyên môn tốt và lối chơi kỹ thuật, anh còn gây chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, từng được người hâm mộ ưu ái gọi là "Ronaldo Việt Nam".