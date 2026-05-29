PSG treo thưởng lớn trước trận chung kết Champions League

Các cầu thủ PSG sẽ nhận 1 triệu euro/người nếu đánh bại Arsenal để đăng quang Champions League mùa giải 2025/26.

PSG ''chơi lớn'', tạo động lực cực cao cho dàn hảo thủ đội bóng nước Pháp.

PSG đứng trước cơ hội lần thứ 2 liên tiếp vô địch Champions League nếu vượt qua Arsenal trong trận chung kết vào đêm 30/5, ban lãnh đạo đội bóng cũng sẵn sàng dành phần thưởng đặc biệt cho các cầu thủ nếu hoàn thành mục tiêu.

Theo L'Equipe, mỗi thành viên trong đội một PSG sẽ nhận khoản thưởng lên tới 1 triệu euro nếu đội bóng giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League. Đây là mức thưởng tương tự những gì đội bóng thủ đô nước Pháp từng áp dụng ở mùa giải 2024/25.

Đáng chú ý, quá trình đàm phán khoản thưởng này được thực hiện bởi nhóm cầu thủ có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ. Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele và Vitinha là những người đại diện đội bóng làm việc với ban lãnh đạo để thống nhất các điều khoản liên quan đến chế độ đãi ngộ nếu PSG lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Thông tin trên cho thấy sự đoàn kết trong nội bộ PSG trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Marquinhos với vai trò đội trưởng, cùng những trụ cột như Hakimi, Dembele và Vitinha đều đang giữ vị trí quan trọng trong đội hình của HLV Luis Enrique.

Trận chung kết Champions League mùa 2025/26 được xem là cơ hội để PSG tiếp tục khẳng định vị thế tại châu Âu. Đội bóng thành Paris sở hữu một trong những tập thể ổn định nhất giải đấu mùa này và đang tiến rất gần đến mục tiêu lớn nhất của họ.

Khoản thưởng 1 triệu euro cho mỗi cầu thủ không chỉ là động lực về mặt tài chính mà còn phản ánh độ chịu ''chơi'' của ban lãnh đạo trong việc tạo nên dấu mốc bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Với phần thưởng hấp dẫn cùng vinh quang đang chờ phía trước, các ngôi sao PSG chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với động lực rất lớn.

