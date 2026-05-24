PSG thấp thỏm vì Dembele và Hakimi

Chỉ ít ngày trước trận chung kết Champions League với Arsenal, tình hình PSG bắt đầu xuất hiện những tín hiệu bất an. Hai trụ cột quan trọng của đội bóng Pháp là Ousmane Dembele và Achraf Hakimi đều gặp vấn đề thể lực, khiến khả năng ra sân của họ bị đặt dấu hỏi lớn.

Theo L'Equipe, Dembele hiện chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội. Nếu tuyển thủ Pháp tiếp tục vắng mặt trong các buổi tập gần đây, đặc biệt trước thời điểm ngày 26/5, cơ hội để anh đá chính trước Arsenal sẽ trở nên mong manh hơn rất nhiều.

Đây là thông tin khiến ban huấn luyện PSG không khỏi lo lắng. Từ đầu mùa, Dembele đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của HLV Luis Enrique nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự linh hoạt khi chơi hai cánh. Ở các trận đấu lớn tại Champions League mùa này, cựu cầu thủ Barcelona nhiều lần tạo khác biệt bằng những pha rê bóng và pressing cường độ cao.

Hakimi chưa có thể trạng tốt nhất.

Trong khi đó, Hakimi cũng đối mặt nguy cơ bỏ lỡ trận đấu lớn nhất mùa giải do chấn thương đùi. Hậu vệ người Morocco được cho là chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất và hiện tồn tại “những nghi ngờ lớn” về khả năng đá chính ở chung kết.

Nếu Hakimi không thể ra sân, đó sẽ là tổn thất đáng kể với PSG. Không chỉ mạnh ở khâu phòng ngự, cầu thủ sinh năm 1998 còn là mắt xích quan trọng trong các tình huống chuyển trạng thái của đội bóng Pháp. Những pha bứt tốc bên hành lang phải của Hakimi thường giúp PSG mở ra khoảng trống và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Trong bối cảnh Arsenal sở hữu nền tảng thể lực và cường độ pressing rất cao, việc thiếu cùng lúc hai cầu thủ giàu tốc độ như Dembele và Hakimi có thể ảnh hưởng đáng kể tới cách vận hành chiến thuật của PSG.

Hiện đội ngũ y tế PSG vẫn theo dõi sát tình trạng của cả hai cầu thủ. Quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ chỉ được đưa ra sát ngày diễn ra trận chung kết. Hai đội sẽ tranh tài cho chức vô địch Champions League 2025/26 vào ngày 30/5. Với PSG, đây có thể là cơ hội lịch sử của CLB khi đứng trước cơ hội trở thành cái tên tiếp theo 2 lần liên tiếp vô địch Champions League.

