PSG vô địch Ligue 1 lần thứ 5 liên tiếp

PSG đánh bại Lens 2-0 để chính thức đăng quang Ligue 1 mùa 2025/26, đồng thời tiến thêm một bước tới mục tiêu giành cú ăn ba lịch sử.

Paris Saint-Germain khẳng định vị thế thống trị bóng đá Pháp khi đánh bại RC Lens 2-0 ở trận cầu tâm điểm vòng áp chót Ligue 1 rạng sáng 14/5.

Chỉ cần một kết quả hòa để lên ngôi sớm, PSG vẫn chơi đầy chủ động trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp thuộc vòng 29 Ligue 1 rạng sáng 14/5. Đội chủ sân Parc des Princes mở tỷ số ở phút 29 nhờ công của Khvicha Kvaratskhelia. Ngôi sao người Georgia tận dụng đường kiến tạo từ Ousmane Dembele sau sai lầm nơi hàng thủ Lens để dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn đối phương.

Lens tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm trong cả hai hiệp đấu nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Tiền đạo Wesley Saïd và Abdallah Sima lần lượt thất bại trước sự xuất sắc của thủ môn Matvei Safonov.

Khi Lens dồn đội hình lên tìm bàn gỡ ở cuối trận, PSG tung đòn kết liễu. Phút bù giờ, tài năng trẻ Ibrahim Mbaye dứt điểm dội xà ngang bay vào lưới sau pha kiến tạo của Desire Doue, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng thủ đô.

Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ 14 trong lịch sử PSG và là lần thứ 5 liên tiếp CLB này thống trị giải đấu. Với HLV Luis Enrique, ông đã có danh hiệu quốc nội thứ ba kể từ khi tiếp quản PSG vào năm 2023.

“Đây là trận đấu rất khó khăn. Lens xứng đáng có nhiều hơn, nhưng Safonov đã chơi tuyệt vời”, Luis Enrique phát biểu sau trận.

Mùa này, PSG vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba khi đã vô địch Ligue 1, Siêu cúp Pháp và chuẩn bị bước vào chung kết Champions League gặp Arsenal FC vào ngày 30/5 tại Budapest.

Lần gần nhất PSG không thể vô địch Ligue 1 đã diễn ra từ mùa 2020/21, thời điểm LOSC Lille tạo nên bất ngờ lớn.