Arsenal không thể chơi lớn bằng PSG

Nhiều nhân viên Arsenal bất bình khi phải tự bỏ gần 900 euro để sang Budapest xem đội nhà đá chung kết Champions League.

Chủ tịch PSG bao toàn bộ chi phí cho nhân viên đến xem chung kết Championns League.

Arsenal đang trải qua mùa giải thăng hoa với lần đầu vào chung kết Champions League sau 20 năm.

Tuy nhiên, ngay trước trận đấu lịch sử gặp Paris Saint-Germain, đội bóng thành London lại vướng vào tranh cãi nội bộ liên quan tới chính sách dành cho nhân viên.

Theo Telegraph, nhiều nhân viên Arsenal cảm thấy thất vọng và tức giận khi CLB yêu cầu họ chi trả 859 euro cho gói di chuyển tới Budapest. Arsenal phối hợp với công ty du lịch SportsBreaks tổ chức chuyến bay thuê bao khứ hồi từ sân bay Luton trong ngày diễn ra trận chung kết.

Những nhân viên không làm nhiệm vụ trực tiếp tại trận đấu được cấp một vé vào sân không thể chuyển nhượng. Dù vậy, họ vẫn phải tự thanh toán toàn bộ chi phí đi lại nếu muốn sang Hungary cổ vũ đội bóng.

Điều khiến sự việc gây tranh cãi nằm ở cách đối xử hoàn toàn trái ngược giữa Arsenal và PSG.

Sau chiến thắng trước Bayern Munich ở bán kết, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi thông báo toàn bộ 500 nhân viên CLB sẽ được tài trợ miễn phí vé và chi phí di chuyển tới Budapest.

Trong bức thư gửi nội bộ, ông Al-Khelaifi nhấn mạnh việc cùng nhau có mặt ở trận chung kết là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và sự gắn bó của CLB. Năm ngoái, ông cũng làm tương tự khi tài trợ toàn bộ chi phí cho nhân viên đến theo dõi trận chung kết với Inter Milan.

Phía Arsenal cho biết CLB không trực tiếp quyết định mức giá của gói bay. Theo nguồn tin nội bộ, khoảng một phần ba nhân viên đã đồng ý nhận vé sang Budapest.

Một số khác phải ở lại làm việc tại buổi chiếu trực tiếp trận đấu ở sân Emirates hoặc chuẩn bị cho lễ diễu hành mừng công dự kiến diễn ra ngày 31/5 nếu Arsenal vô địch.

Mùa này, Arsenal được cho đã thu về khoảng 120 triệu euro nhờ hành trình vào chung kết Champions League. Nếu đánh bại PSG, đội bóng của Mikel Arteta sẽ nhận thêm khoảng 9 triệu euro tiền thưởng từ UEFA.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26.

