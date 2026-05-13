Cựu sao Arsenal bị đấm vì một cô gái

Lucas Torreira bị hành hung tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ việc mà phía cảnh sát nghi ngờ được lên kế hoạch từ trước.

Nghi phạm (khoanh tròn phía trên) sau khi tấn công Torreira (khoanh tròn phía dưới).

Torreira trải qua cú sốc lớn khi bị một người đàn ông tấn công ngay bên ngoài quán cà phê trong trung tâm thương mại tại quận Beyoglu, Istanbul. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ thuộc biên chế Galatasaray bị đấm vào mặt và xuất hiện nhiều vết trầy xước quanh mắt trái.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm khi người này đang tìm cách lên taxi bỏ trốn. Quá trình điều tra cho thấy đây không phải hành động bộc phát.

Nhà chức trách xác nhận đối tượng từng đăng tải nhiều nội dung đe dọa nhắm vào Torreira trước đó. Đáng chú ý, nghi phạm còn có tiền án và đang chịu lệnh cấm tiếp cận vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Trong lời khai đầu tiên tại đồn cảnh sát, nghi phạm cho biết anh ta thực hiện hành vi này vì một phụ nữ mà mình quen biết qua mạng xã hội cũng có mối liên hệ với Torreira.

Torreira từng được kỳ vọng ở Arsenal dưới thời HLV Emery.

Theo Maison Magazin, nghi phạm gọi tắt là "Y.Y." được cho là có tình cảm đơn phương lâu năm với Ipek Birol. Người này là bạn thân của nữ diễn viên Devrim Ozkan. Nhờ Ozkan, Birol từng có thời gian xuất hiện trong cùng nhóm bạn với Lucas Torreira.

Đây cũng là nguồn cơn khiến nghi phạm theo dõi Torreira đến quán cà phê. Theo camera ghi nhận, người này đứng ở cầu thang chờ đợi cơ hội để tấn công cầu thủ người Uruquay.

Torreira gia nhập Galatasaray năm 2022 sau quãng thời gian không thành công tại Arsenal. Dưới thời Unai Emery, Torreira từng được xem là mảnh ghép quan trọng ở tuyến giữa "Pháo thủ", nổi bật với lối chơi máu lửa và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Tuy nhiên, anh dần mất vị trí sau khi Mikel Arteta lên nắm quyền và lần lượt trải qua các bản hợp đồng cho mượn tại Atletico Madrid cùng Fiorentina trước khi chuyển hẳn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

