Ngó lơ Rashford, Barcelona chốt thêm tân binh

Al Hilal chấp nhận giảm giá bán Joao Cancelo, tạo điều kiện để hậu vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Barcelona có thêm lợi thế để mua đứt Cancelo. Ảnh: Reuters.

Theo Mundo Deportivo, đội bóng Saudi Arabia không còn yêu cầu mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 15 triệu euro dành cho Cancelo. Động thái này mở ra cơ hội để Barcelona hoàn tất thương vụ với mức chi phí thấp hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Al Hilal cũng gạch tên Cancelo khỏi kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới. Nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa cầu thủ 32 tuổi và HLV Simone Inzaghi.

Về phía Barcelona, đội có thể đưa tiền vệ trẻ Marc Casado vào thỏa thuận với Al Hilal nhằm giảm đáng kể khoản phí để sở hữu Cancelo. Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra thuận lợi, Barcelona hoàn toàn có thể sớm chốt tương lai của Cancelo, thậm chí trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Cancelo gia nhập sân Camp Nou theo dạng cho mượn hồi tháng 1 và nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Hansi Flick. Kinh nghiệm, khả năng hỗ trợ tấn công cùng sự đa năng của tuyển thủ Bồ Đào Nha giúp anh chiếm được niềm tin của ban huấn luyện.

Trước Cancelo, Barcelona hoàn tất chiêu mộ tiền đạo Anthony Gordon từ Newcastle với giá 80 triệu euro. Đội chủ sân Camp Nou vẫn đang trong quá trình đàm phán mua đứt Marcus Rashford từ MU. "Quỷ đỏ" đòi 30 triệu euro như điều khoản trong hợp đồng, nhưng Barcelona chỉ chấp nhận trả 15 triệu euro.

Gordon ghi điểm trong ngày ra mắt Barcelona Trong buổi ra mắt Barcelona đêm 29/5, Anthony Gordon có màn trả lời phỏng vấn rất ấn tượng bằng tiếng Tây Ban Nha.