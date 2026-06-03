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Thể thao

Nhà của Vardy bị trộm đột nhập

  • Thứ tư, 3/6/2026 09:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tháng 11/2025, một băng cướp vũ trang đột nhập biệt thự của Jamie Vardy tại Italy, lấy đi số tài sản trị giá khoảng 80.000 bảng.

Theo những thước phim CCTV vừa được công bố trong chương trình thực tế "The Vardys" trên kênh ITV, một băng nhóm tội phạm đeo mặt nạ, mang theo xà beng thâm nhập trái phép vào biệt thự của gia đình Jamie Vardy tại bờ hồ Garda, Italy.

Vụ đột kích xảy ra vào tháng 11/2025, thời điểm cả gia đình đang có mặt tại sân vận động để cổ vũ Vardy thi đấu cho câu lạc bộ Cremonese. Kẻ gian phá cửa sổ, lục soát phòng ngủ và lấy đi lượng lớn tiền mặt, trang sức cùng những chiếc đồng hồ đắt giá, trong đó có một chiếc Patek Philippe, với tổng giá trị ước tính lên tới 80.000 bảng (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Vụ việc gây ra cú sốc tâm lý nặng nề cho gia đình tiền đạo người Anh. Vợ của Vardy, Rebekah thừa nhận luôn trong trạng thái lo âu 24/7 và cảm thấy không an toàn khi ở lại miền Bắc Italy. Jamie Vardy cũng cực kỳ giận dữ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của anh trên sân cỏ khi tâm trí luôn bị đè nặng bởi sự an nguy của vợ con.

Chính vì lo ngại về vấn đề an ninh, vợ chồng Vardy vừa đưa ra quyết định quan trọng là chuyển các con quay trở lại Leicester (Anh), nơi họ đã gắn bó suốt 13 năm qua, để tìm lại sự bình yên. Jamie Vardy cũng sẽ chính thức chia tay Cremonese sau khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè này, khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió tại đất nước hình chiếc ủng.

Trận đấu giúp Jamie Vardy đổi đời Năm 2011, màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu giữa Fleetwood Town và Stockport County giúp Vardy tạo ra bước ngoặt thay đổi sự nghiệp cầu thủ.

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Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Huy Trưởng

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