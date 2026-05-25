Vardy cùng đội bóng Serie A rớt hạng

  • Thứ hai, 25/5/2026 05:47 (GMT+7)
Rạng sáng 25/5, Jamie Vardy không thể cứu Cremonese khỏi thảm họa xuống hạng sau thất bại tan nát 1-4 trước Como ở vòng cuối Serie A 2025/26.

Trong trận cầu sinh tử tại sân Giovanni Zini, đội bóng của HLV Marco Giampaolo bước vào cuộc chiến với hy vọng mong manh trụ hạng. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi Como thể hiện đẳng cấp vượt trội và sự lạnh lùng đáng sợ.

Sau bàn thua ở cuối hiệp một, Cremonese càng rơi vào áp lực khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đồng loạt có lợi thế. Dù vậy, Vardy vẫn để lại dấu ấn bằng tình huống mang về quả phạt đền đầu hiệp 2 sau pha va chạm với Jacobo Ramon. Federico Bonazzoli tận dụng thành công cơ hội để thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì Cremonese làm được.

Bước ngoặt tồi tệ nhất đến ở phút 70 khi Matteo Bianchetti phạm lỗi trong vùng cấm, khiến đội chủ nhà chịu thêm một quả phạt đền. Sự ức chế khiến Alberto Grassi nhận thẻ đỏ, trước khi hai cầu thủ dự bị Milan Duric và David Okereke tiếp tục bị truất quyền thi đấu vì phản ứng dữ dội.

Chơi thiếu người, Cremonese hoàn toàn vỡ trận. Lucas Da Cunha trừng phạt sự hỗn loạn ấy bằng cú đúp chóng vánh, khép lại thất bại đau đớn và chính thức đẩy đội chủ sân Giovanni Zini trở lại Serie B chỉ sau một mùa giải.

Với riêng Vardy, đây là cái kết buồn cho mùa giải đầy nỗ lực của tiền đạo kỳ cựu người Anh. Dù vẫn cho thấy bản năng săn bàn và tinh thần chiến đấu quen thuộc, cựu sao Leicester không thể kéo Cremonese thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài suốt mùa giải.

Sau tất cả, giấc mơ Serie A của Cremonese khép lại trong cay đắng, còn Vardy thêm một lần nếm trải sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Minh Nghi

Rạng sáng 25/5, Como tạo nên câu chuyện điên rồ nhất Serie A mùa này khi giành vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau màn hủy diệt Cremonese 4-1 ở vòng cuối.

