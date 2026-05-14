Góc khuất phía sau hành trình cổ tích của Vardy

Một bí mật gia đình được chôn giấu suốt nhiều năm trở thành cú sốc lớn nhất cuộc đời Jamie Vardy, ngay vào giai đoạn anh bước lên đỉnh cao sự nghiệp cùng Leicester City.

Thời kỳ đỉnh cao của Vardy tại Premier League.

Trong bộ phim tài liệu phát hành trên Netflix hôm 30/4, Vardy lần đầu chia sẻ về biến cố khiến cuộc sống riêng của anh từng rơi vào khủng hoảng. Tiền đạo người Anh tiết lộ Phil Vardy, người anh luôn xem là cha ruột từ nhỏ, thực tế chỉ là cha dượng.

Sự thật này bị phanh phui vào năm 2016, thời điểm Vardy gây chấn động bóng đá Anh khi cùng Leicester City vô địch Premier League. Richard Gill bất ngờ công khai tuyên bố ông mới là cha ruột của chân sút sinh năm 1987, khiến mọi thứ đảo lộn.

Theo lời kể của Vardy, anh sau đó tìm gặp mẹ để đối diện sự thật. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện giữa hai người không mang lại câu trả lời rõ ràng. Sự im lặng cùng những lời giải thích thiếu thuyết phục khiến mối quan hệ mẹ con rạn nứt nghiêm trọng.

Đó trở thành một vết cắt lớn trong cuộc đời của cầu thủ từng đi lên từ bóng đá nghiệp dư, làm công nhân nhà máy trước khi nổi tiếng. Vardy vốn quen với việc chống chọi áp lực trên sân cỏ, nhưng cú sốc gia đình lại là điều khiến anh tổn thương sâu sắc nhất.

Sau tất cả biến cố, từ danh tiếng, tranh cãi cho tới những cú sốc đời tư, Vardy thừa nhận gia đình nhỏ hiện tại mới là điều quan trọng nhất với anh. Ở tuổi xế chiều sự nghiệp, tiền đạo người Anh dường như tìm thấy sự bình yên sau nhiều năm sống cùng những khoảng trống chưa thể khỏa lấp.

Hiện tại, anh thi đấu trong màu áo Cremonese tại Serie A và đang chiến đấu tấm vé trụ hạng khi đội của anh chỉ cách đội xếp thứ 17 Lecce đúng 1 điểm sau 36 vòng đã đấu.

