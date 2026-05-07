Nunez từ bỏ mức lương khổng lồ

Darwin Nunez khả năng chia tay Al-Hilal chỉ chưa đầy một năm sau ngày rời Liverpool để chuyển sang Saudi Pro League với mức phí 46 triệu bảng.

Nunez không có tương lai ở Saudi Arabia.

Theo truyền thông Anh, tiền đạo người Uruguay bắt đầu quá trình đàm phán nhằm chấm dứt hợp đồng với đội bóng Saudi Arabia theo thỏa thuận chung. Tiền đạo người Uruguay sẵn sàng từ bỏ mức lương khổng lồ lên tới 400.000 bảng mỗi tuần.

Dù từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao hàng đầu trên hàng công Al-Hilal, Nunez không thể thích nghi với môi trường bóng đá mới. Mọi chuyện trở nên khó khăn kể từ khi CLB chiêu mộ Karim Benzema hồi tháng 2.

Do quy định giới hạn số lượng ngoại binh tại Saudi Pro League, Al-Hilal buộc phải loại một số cầu thủ khỏi danh sách đăng ký và Nunez là cái tên chịu ảnh hưởng trực tiếp. Kể từ giữa tháng 2, chân sút 26 tuổi không còn xuất hiện trong bất kỳ trận đấu chính thức nào của đội. Điều này khiến Nunez muốn rời Al-Hilal sớm hơn dự kiến.

Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi mùa giải khép lại. Về phần mình, Nunez được cho là sẵn sàng trở lại châu Âu để cứu vãn sự nghiệp. Ngoài một số đội bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ và các giải đấu lớn khác quan tâm, khả năng tái xuất Premier League cũng chưa bị loại trừ.

Trước khi mất vị trí vì Benzema, Nunez thực tế có khởi đầu không quá tệ. Anh ghi 6 bàn và đóng góp 4 kiến tạo sau 16 lần ra sân ở Saudi Pro League. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự trên hàng công cùng áp lực cạnh tranh khốc liệt khiến hành trình của cựu sao Liverpool tại Saudi Arabia nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

