Barcelona bất ngờ nhắm Darwin Nunez

Trong bối cảnh Robert Lewandowski đang bước vào những năm cuối của sự nghiệp đỉnh cao, Barca xác định Nunez là mục tiêu để gia cố hàng công.

Nunez nằm trong tầm ngắm của Barcelona.

Tiền đạo người Uruguay, hiện khoác áo Al Hilal, được cho là không hạnh phúc tại Saudi Arabia và khao khát tìm đường trở lại bóng đá đỉnh cao châu Âu. Theo Fichajes, Giám đốc Thể thao Deco tin rằng Darwin Nunez sở hữu những tố chất mà Barca đang thiếu, đó là sức mạnh thể chất, tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống.

Lối chơi trực diện của cựu sao Liverpool được kỳ vọng mang đến làn gió mới, giúp đa dạng hóa các phương án tấn công của câu lạc bộ tại La Liga. Việc Nunez chưa đạt phong độ tốt nhất tại Al Hilal vô tình mở ra cơ hội thuận lợi để Barcelona tiếp cận trên bàn đàm phán.

Để giảm thiểu rủi ro tài chính, chiến lược của Barcelona là đề nghị một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Đây là mô hình mà đội chủ sân Camp Nou áp dụng thành công trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

Về phía Al Hilal, họ cũng không quá mặn mà trong việc giữ chân một ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, tạo điều kiện cho các cuộc thương thảo diễn ra thuận lợi hơn.

Đối với Nunez, La Liga được xem là bến đỗ lý tưởng để anh khởi động lại sự nghiệp. Môi trường bóng đá Tây Ban Nha giàu tính kỹ thuật nhưng cũng đề cao sự quyết liệt sẽ là đất diễn hoàn hảo cho tiền đạo 26 tuổi này.

Nếu thương vụ thành công, đây không chỉ là bản hợp đồng giải quyết nhu cầu tức thời mà còn là bước đi chiến lược trong kế hoạch thay đổi thế hệ trên hàng công của gã khổng lồ xứ Catalonia.