U19 Việt Nam thắng trận mở màn giải Đông Nam Á

Chiều 1/6, U19 Việt Nam có trận ra quân thuận lợi ở bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số 3-0.

Trận đấu bắt đầu được hai phút, U19 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chọc khe tinh tế của đồng đội, Hoàng Công Hậu thoát xuống, khéo léo xỉa bóng qua thủ môn đối phương ghi bàn. Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi càng chơi tự tin và chủ động hơn.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, U19 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đội bóng áo đỏ cầm bóng nhiều, tổ chức tấn công mạch lạc và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, Timor-Leste chủ động lùi sâu đội hình, tập trung đông quân số trước khung thành nhằm hạn chế khoảng trống. Điều này khiến các pha lên bóng của U19 Việt Nam gặp khó khăn trong trong việc tiếp cận cầu môn đối thủ. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi, U19 Việt Nam vẫn nắm quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Các cầu thủ duy trì sức ép liên tục, nhưng lối chơi có phần rườm rà, khiến cơ hội dứt điểm không thực sự rõ ràng. Trong khi đó, U19 Timor-Leste vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự số đông. Phút 53, Tiago Lay tung cú sút từ xa nhưng bóng đi chệch cột dọc, mang về một quả phạt góc. Tuy nhiên, thủ môn Hoa Xuân Tín đã chơi tập trung và dễ dàng hóa giải tình huống cố định sau đó.

Bên kia chiến tuyến, nỗ lực của U19 Việt Nam được đền đáp ở phút 83. Từ pha kiến tạo của Nguyễn Trọng Đức Vũ, Công Hậu có tình huống ngả người vô lê đẹp mắt, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 90+1, Công Hậu hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Anh nhận bóng ở khu vực trung lộ, tự tin đột phá qua hàng thủ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chân trái chéo góc, ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 Việt Nam.

Thắng lợi này giúp U19 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026, trước khi cặp đấu còn lại giữa U19 Indonesia và Myanmar diễn ra lúc 20h tối nay.