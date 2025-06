U19 Anh ghi 4 bàn trong 11 phút, thoát hiểm ngoạn mục trước Đức

Trận đấu diễn ra trên sân Stadionul Arcul de Triumf (Bucharest, Romania) tưởng chừng an bài khi tuyển trẻ "Tam sư" bị dẫn tới 1-5 sau 48 phút thi đấu. Noah Darvich và Said El Mala giúp U19 Đức vượt lên chỉ sau 31 phút. Joshua King nhen nhóm hy vọng cho U19 Anh với bàn rút ngắn tỷ số, nhưng đại diện trẻ của "Cỗ xe tăng" vẫn áp đảo khi ghi thêm 3 bàn nữa để tạo cách biệt 5-1.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng mặt chỉ trong 11 phút bùng nổ ở hiệp hai. Phút 52, Ethan Wheatley ghi bàn rút ngắn xuống 2-5, mở ra cuộc lật ngược thế cờ thần kỳ. Sau đó, lần lượt Reiss-Alexander Russell-Denny, Zach Abbott và Jesse Shaun Derry liên tiếp lập công, gỡ hòa 5-5 trước sự kinh ngạc của toàn bộ khán giả.

CĐV trên mạng xã hội không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn khó tin của các sao mai nước Anh. Một người viết: "Đây là trận đấu để đời". Người khác hài hước: "Thủ môn Đức không hiểu tại sao lại thủng 4 bàn chóng vánh". Một bình luận khác mỉa mai: "Người Đức đáng ra phải biết dẫn 5-1 chưa bao giờ là an toàn cả".

Với trận hòa này, U19 Anh đứng thứ hai bảng B với 2 điểm sau 2 trận hòa, kém đội đầu bảng Hà Lan 4 điểm. Đây cũng là đối thủ họ gặp ở lượt cuối. Trong khi đó, U19 Đức đứng chót bảng với vỏn vẹn 1 điểm, bằng với U19 Na Uy nhưng kém hiệu số.

Khá thú vị khi U21 Anh cũng nằm chung bảng B với U21 Đức ở VCK U21 Euro diễn ra cùng thời điểm. Sau 2 lượt trận, U21 Đức giành 6 điểm tuyệt đối, còn U21 Anh đứng nhì bảng với 4 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối vào rạng sáng 19/6 để quyết định ngôi đầu bảng.

