Đời tư Walker bùng nổ, vợ 'làm căng' với tình cũ

Đời sống tình cảm của Kyle Walker từ lâu là một trong những câu chuyện rắc rối bậc nhất bóng đá Anh.

Chuyện đời tư của Walker tương đối phức tạp.

Trung tâm của mọi ồn ào là cuộc hôn nhân đầy sóng gió giữa cựu hậu vệ Man City và người bạn đời gắn bó từ thuở thiếu thời Annie Kilner. Hai người có với nhau 4 cậu con trai, nhưng mối quan hệ ấy liên tục bị phủ bóng bởi những bê bối ngoại tình và các rắc rối pháp lý liên quan đến Lauryn Goodman, người tình cũ của Walker và là mẹ của hai đứa con ngoài giá thú của anh.

Những căng thẳng ấy từng bùng lên tại EURO 2024, khi cả Annie và Lauryn cùng xuất hiện trên khán đài sân Deutsche Bank Park (Đức) để cổ vũ tuyển Anh trong trận hòa 1-1 với Đan Mạch. Truyền thông Anh cho biết bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng khi hai người phụ nữ vốn không ưa nhau chạm mặt.

Ngay khi nhìn thấy Lauryn xuất hiện cùng nhóm WAGs của tuyển Anh, Annie lập tức muốn tiến đến "nói chuyện phải trái". Tuy nhiên, bạn bè và đội ngũ an ninh kịp thời can thiệp để tránh một vụ xô xát không mong muốn. Sau đó, Annie đề nghị được đổi chỗ ngồi và bày tỏ sự bức xúc với những người thân cận, cho rằng Lauryn chính là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình mình.

Annie và Walker có mối quan hệ kéo dài hơn 15 năm trước khi kết hôn vào năm 2021. Trong khi đó, Lauryn - tình cũ của Walker, cũng bất chấp những lời khuyên vẫn đưa con trai Kairo sang Đức cổ vũ tuyển Anh. Người mẫu này thậm chí còn khiến Annie khó chịu hơn khi công khai tuyên bố Walker "muốn bù đắp" cho đứa con ngoài giá thú của mình.

Vợ Walker (trái) và tình cũ (Lauryn) từng suýt xô xát.

Bê bối tình ái của Walker từng gây chấn động dư luận xứ sở sương mù, đặc biệt khi anh bị vợ đuổi khỏi nhà sau khi bị phát hiện vẫn lén lút qua lại với Lauryn và có thêm người con thứ hai, chào đời vào tháng 7/2023. Chưa dừng lại ở đó, cựu hậu vệ Man City còn bị cáo buộc lừa dối Annie để quan hệ với một người mẫu bí ẩn khác.

Trong thời gian khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn mùa trước, Walker tiếp tục khiến đời tư dậy sóng khi bị bắt gặp vui vẻ bên hai cô gái lạ chỉ 24 giờ sau khi vợ Annie cùng các con rời Italy trở về Anh. Theo truyền thông Anh, hậu vệ người Anh xuất hiện tại hộp đêm cao cấp ở Milan, tận hưởng một đêm tiệc tùng trong khu vực VIP dù đang trong thời gian điều trị chấn thương đùi.

Walker được cho là chi hàng nghìn bảng cho bàn riêng và các loại đồ uống đắt tiền, trước khi cùng hai cô gái lạ rời đi trong trạng thái khá thân mật. Sự việc làm dấy lên làn sóng chỉ trích, bởi nó diễn ra không lâu sau những cam kết hàn gắn gia đình của Walker, tiếp tục nối dài chuỗi bê bối tình ái khiến anh nhiều lần đối mặt áp lực dư luận.

Thời gian qua, Walker và Annie nỗ lực dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cố gắng bước tiếp sau những biến cố từng làm rúng động đời tư của ngôi sao tuyển Anh. Nhưng theo Daily Mail, tân binh hè 2025 của Burnley khó thoát khỏi lối sống phóng túng đã theo anh suốt nhiều năm.