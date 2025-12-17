Hóa thành 'ông già Noel', Haaland tiện thể chọc ngoáy CĐV MU

Tiền đạo Erling Haaland mang đến khoảnh khắc Giáng sinh thú vị khi hóa thân thành ông già Noel, bí mật gõ cửa các gia đình có trẻ nhỏ để tặng quà.

Hình ảnh Haaland trong bộ dạng ông già Noel.

Chân sút người Na Uy được xem là lựa chọn hoàn hảo cho vai ông già Noel phát quà. Thay vì Bắc Cực xa xôi, ông già Noel bí mật này xuất hiện tại khu vực Tây Bắc nước Anh, nơi Haaland sinh sống và thi đấu. Vốn xuất thân từ Scandinavia, cái lạnh mùa đông rõ ràng không phải trở ngại với tiền đạo 25 tuổi.

Sau màn hóa thân thành Joker dịp Halloween, Haaland tiếp tục thử sức với vai mới. Tiền đạo này thừa nhận rất yêu thích không khí Giáng sinh: "Tôi yêu Giáng sinh, yêu cảm giác ấm cúng, được ở trong nhà cùng gia đình và bạn bè".

Dù tin rằng bộ râu trắng sẽ giúp mình che giấu thân phận, Haaland vẫn gặp rắc rối với chất giọng đặc trưng. Anh thậm chí cân nhắc giả giọng vùng Liverpool nhưng không thành công. Trước khi gõ cửa ngôi nhà đầu tiên, Haaland thú nhận: "Tôi thấy hồi hộp như trước một trận đấu".

Tình huống hài hước nhất xảy ra khi một cậu bé nhận mình là fan MU, khiến Haaland lập tức đùa rằng: "Cháu nằm trong danh sách hư rồi. Làm fan MU bây giờ chắc khó khăn lắm". Khi bị phát hiện chiếc bụng là đồ độn, Haaland cười lớn: "Tôi tăng cân một chút thôi, nhưng hai ngày nữa sẽ sẵn sàng cho trận kế tiếp".

Ở ngôi nhà thứ hai, mọi chuyện kết thúc nhanh chóng khi một đứa trẻ nhận ra giọng nói quen thuộc trên TV. Kết thúc buổi phát quà, Haaland hài lòng nhưng vẫn tự chấm điểm chưa cao: "Mọi thứ ổn, chỉ có giọng nói là vấn đề".