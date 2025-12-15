Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử Premier League.

Haaland vượt kỷ lục ghi bàn của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Hôm 14/12, Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Crystal Palace ở vòng 16 Premier League. Hai pha lập công này giúp tiền đạo người Na Uy chạm mốc 101 và 102 bàn thắng tại giải đấu cao nhất nước Anh, thành tích ấn tượng với cầu thủ mới chỉ thi đấu tại đây hơn ba mùa giải.

Ngoài ra, Haaland còn vượt qua siêu sao Cristiano Ronaldo về tổng số bàn thắng ghi được cho Man City, so với số bàn CR7 từng ghi cho MU. Cụ thể, Haaland có 146 bàn sau 168 trận trên mọi đấu trường trong màu áo Man City, trong khi Ronaldo ghi 145 bàn sau 346 trận khoác áo “Quỷ đỏ”. Sự chênh lệch lớn về hiệu suất cho thấy tầm ảnh hưởng cũng như khả năng săn bàn vượt trội của tiền đạo sinh năm 2000.

Trên bảng xếp hạng những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League, Haaland hiện đứng thứ 34 với 102 bàn thắng. Xếp ngay trên anh ở vị trí thứ 33 chính là Ronaldo với 103 bàn. Dẫn đầu danh sách là huyền thoại Alan Shearer, người từng ghi tới 260 bàn tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Sau vòng 16 Premier League, Man City đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 34 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.

