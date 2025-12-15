Bàn thắng phút 87 trước Mainz thuộc vòng 14 Bundesliga không chỉ giúp Bayern Munich tránh thất bại, mà còn đưa Harry Kane chạm mốc 50 bàn trong năm 2025.

Kane lại cứu Bayern, chạm cột mốc lịch sử.

Kane vừa bước vào một lãnh địa mà ngay cả những chân sút vĩ đại cũng không dễ chạm tới: 50 bàn thắng cho Bayern Munich trong một năm dương lịch. Pha lập công trên chấm phạt đền ở phút 87 trước Mainz không hào nhoáng, nhưng mang ý nghĩa quyết định. Nó cứu Bayern khỏi trận thua đầu tiên của mùa giải và khắc họa rõ vai trò của Kane trong những thời điểm khó khăn nhất.

Đó là trận đấu Bayern kiểm soát thế trận, cầm bóng vượt trội, tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng sự phung phí khiến họ tự đẩy mình vào thế rượt đuổi. Trong bối cảnh ấy, Kane lại trở thành điểm tựa quen thuộc. Không cần nhiều khoảng trống, không cần nhịp điệu cao, anh vẫn giữ được sự lạnh lùng cần thiết để kết thúc trận đấu.

Cột mốc 50 bàn đặt Kane bên cạnh Robert Lewandowski, người từng làm điều tương tự trong màu áo Bayern. Nhưng con đường của Kane khác hẳn. Anh đến Munich trong hoài nghi. Áp lực thay thế một biểu tượng là rất lớn. Nhiều người lo ngại anh khó thích nghi với Bundesliga. Cái bóng của những năm tháng trắng tay tại Tottenham cũng theo anh sang Đức.

Kane trả lời tất cả bằng bóng đá. Anh không chỉ ghi bàn đều đặn, mà còn trở thành trung tâm trong cách Bayern tổ chức tấn công. Khi cần, Kane lùi sâu làm tường. Khi đội bóng bế tắc, anh xuất hiện đúng chỗ trong vòng cấm. Sự ổn định ấy giúp Bayern duy trì trật tự, ngay cả khi thế trận không hoàn hảo.

Trận hòa 2-2 trước Mainz cũng phơi bày những vấn đề của Bayern. Hàng thủ chưa chắc chắn. Khả năng chuyển trạng thái còn lúng túng. Nhưng giữa những mảng xám đó, Kane vẫn là gam màu ổn định nhất. 17 bàn tại Bundesliga sau 14 vòng không đơn thuần là thống kê. Đó là thước đo cho tầm ảnh hưởng và sự bền bỉ.

Ở tuổi 32, Kane không còn nhiều thời gian để chinh phục những cột mốc mới. Nhưng những gì anh đang thể hiện tại Munich cho thấy một điều rõ ràng: Kane không đến Bayern để chạy theo hào quang. Anh đến để khẳng định chuẩn mực của một tiền đạo lớn, luôn xuất hiện đúng lúc và luôn giải quyết vấn đề khi đội bóng cần nhất.