Báo động cho Bayern Munich

Kane lại mờ nhạt ở một trận đấu lớn, và đó không còn là chuyện thoáng qua. Bayern Munich buộc phải tự hỏi: họ có thể tin vào anh ở những thời điểm quyết định nữa hay không?

Kane tịt ngòi trước Arsenal.

Harry Kane bước vào trận gặp Arsenal với tâm thế đặc biệt. Không chỉ vì đây là một trận đấu lớn của Bayern, mà còn bởi Emirates gợi lại những ký ức về các trận derby Bắc London mà anh luôn cháy hết mình trong màu áo Tottenham.

Thế nhưng, thay vì một màn trình diễn giàu cảm xúc, Kane lại trải qua một buổi tối nhạt nhòa đến khó tin. Và đó không còn là chuyện của riêng cá nhân anh, mà trở thành vấn đề mà Bayern phải nghiêm túc đối mặt. Sau 90 phút, đại diện Bundesliga bị đánh bại với tỷ số 1-3.

Kane bị khóa chặt từ những phút đầu. William Saliba và Cristhian Mosquera không để anh có bất kỳ khoảng trống nào. Mỗi pha chạm bóng của Kane đều diễn ra trong áp lực.

Sự bí bách khiến Kane phải lùi sâu tìm bóng, thậm chí có thời điểm xuất hiện gần vòng tròn trung tâm nhiều hơn trong vòng cấm đối thủ. Một tiền đạo có đẳng cấp như thủ quân tuyển Anh đương nhiên có thể tham gia vào lối chơi chung, nhưng khi anh phải làm điều đó quá nhiều, nghĩa là Bayern đang mất đi mũi nhọn quan trọng nhất.

Trước trận, Kane sở hữu 24 bàn trong 18 trận, những con số cho thấy phong độ khủng khiếp. Nhưng khi bước vào các trận cầu lớn nhất, anh lại không thể hiện được bản năng sát thủ. Kane không ghi bàn trước Paris Saint-Germain. Và thêm một lần nữa tịt ngòi trước Arsenal. Đây không còn là hiện tượng ngẫu nhiên. Nó bắt đầu tạo nên một đường nét đáng lo.

Bayern chiêu mộ Kane vì một lý do rất đơn giản: họ cần một tiền đạo biết kết liễu trận đấu lớn. Đây là điều họ từng sở hữu ở Robert Lewandowski. Nhưng màn trình diễn trước Arsenal đặt ra câu hỏi: Kane có thực sự mang đến điều đó?

Kane ghi rất nhiều bàn, nhưng phần lớn trong số ấy đến trước các đối thủ yếu hoặc trong những trận đấu Bayern nắm trọn thế trận. Còn khi phải đối đầu với các đội bóng đẳng cấp cao, tất cả trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Cũng phải nói thêm rằng Kane không phải người duy nhất gặp khó. Bayern không tạo ra đủ bóng cho anh. Họ thiếu chiều sâu ở hai biên, thiếu cả những đường chuyền xuyên tuyến có thể mở khóa hệ thống phòng ngự của Arsenal. Nhưng dù thế nào, một tiền đạo 100 triệu euro vẫn được kỳ vọng tạo nên khác biệt trong bối cảnh khó khăn. Điều đó đã không xảy ra.

Kane bị hàng thủ Arsenal phong toả.

Vấn đề ở đây không chỉ là số bàn thắng. Điều đáng lo là cảm giác Kane đang chậm một nhịp trong những trận cầu đỉnh cao. Anh không còn chiếm ưu thế trong va chạm. Không còn tạo ra các pha di chuyển khiến đối thủ rối loạn.

Khi có bóng, Kane cũng thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Điều này khiến Bayern phải đặt câu hỏi lớn: liệu đây chỉ là một giai đoạn hụt hơi, hay là dấu hiệu cho thấy anh bắt đầu khó khăn hơn khi đối đầu với những trung vệ hàng đầu châu Âu?

Champions League luôn là thước đo chính cho tham vọng của Bayern. Họ không mua Kane chỉ để vô địch Bundesliga. Họ mua anh để vượt qua những đối thủ như Arsenal, PSG hay Real Madrid. Nếu Kane không ghi bàn trong những trận đấu như vậy, Bayern sẽ gặp khủng hoảng ở giai đoạn cuối mùa.

Kane đã có một mùa giải tuyệt vời cho tới lúc này, nhưng Bayern cần điều hơn thế. Họ cần anh là sự khác biệt trong những thời điểm lớn. Họ cần bàn thắng ở những trận đấu quyết định mùa giải. Và cần Kane cho thấy rằng anh vẫn là tiền đạo hàng đầu thế giới, chứ không chỉ là một chân sút hiệu quả trước các đội bóng trung bình.

Bayern phải làm tất cả để đưa Kane trở lại đúng nhịp, bởi nếu không, mùa giải của họ sẽ bị định đoạt bởi sự im tiếng của tiền đạo mà họ kỳ vọng nhất.