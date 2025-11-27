Thảm họa Neuer

Thủ thành Manuel Neuer phạm nhiều sai lầm trong thất bại 1-3 của Bayern Munich trước Arsenal ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11.

Neuer chơi tệ trước Arsenal. Ảnh: Reuters.

Neuer trải qua thêm một đêm ác mộng tại sân Emirates. Phút 77, Eberechi Eze kiến tạo để Gabriel Martinelli thoát xuống đối mặt với Neuer, người đang băng ra khỏi vòng cấm. Tiền đạo người Brazil khống chế bóng hoàn hảo, vượt qua Neuer và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 3-1 cho Arsenal.

Bàn thua này một lần nữa phơi bày sự sa sút của Neuer. Theo Opta, thủ thành của Bayern đã mắc 10 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua tại Champions League, và 4 trong số đó diễn ra tại Emirates khi đối đầu Arsenal.

Hôm 8/11, ở trận hòa 2-2 với Union Berlin tại vòng 10 Bundesliga, Neuer cũng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi mắc một sai lầm khác. Anh bắt trượt cú sút nhẹ của đối phương, để bóng lọt qua tay rồi lăn vào lưới trong sự chết lặng của toàn đội Bayern. Một sai lầm hiếm thấy từ thủ môn từng được xem là “người gác đền số một thế giới”.

Neuer vốn nổi tiếng với sự ổn định suốt hơn một thập kỷ, là biểu tượng của sự chắc chắn của bóng đá Đức. Tuy nhiên, chỉ trong vài khoảnh khắc thiếu tập trung, vị thế của anh đang bị đặt dấu hỏi. Những sai lầm liên tiếp khiến Bayern đánh rơi điểm số và tạo ra áp lực lớn lên chính Neuer cũng như HLV Vincent Kompany.

