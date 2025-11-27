Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao

VIDEO MỚI

Khoanh khac Neymar bat khoc hinh anh

Khoảnh khắc Neymar bật khóc

10:42 16/11/2025 10:42 16/11/2025 Thể thao 5.4K

Sáng 16/11, Neymar bật khóc khi Santos giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Palmeiras ở phút bù giờ, qua đó thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Gu thoi trang cua tuyen Phap hinh anh

Gu thời trang của tuyển Pháp

20:23 11/11/2025 20:23 11/11/2025 Thể thao 1.8K

Dàn sao tuyển Pháp nổi tiếng với gu ăn mặc sành điệu mỗi khi đến trung tâm Clairefontaine hội quân, chuẩn bị cho các giải đấu lớn.

James Rodriguez kien tao kho tin hinh anh

James Rodriguez kiến tạo khó tin

17:36 10/11/2025 17:36 10/11/2025 Thể thao 13.8K

Hôm 9/11, James Rodriguez thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt khi Club Leon thua 1-2 trước Puebla ở vòng cuối mùa giải thường niên Apertura 2025 của Liga MX.

Messi solo ghi ban hinh anh

Messi solo ghi bàn

09:05 9/11/2025 09:05 9/11/2025 Thể thao 7.6K

Sáng 9/11, Lionel Messi mở tỷ số giúp Inter Miami dẫn trước 1-0 trong trận play-off quyết định với Nashville.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý