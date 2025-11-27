Arsenal dạy cho Bayern một bài học

Bayern Munich bị Arsenal hạ gục 1-3 trên sân Emirates ở lượt trận thứ năm vòng phân hạng Champions League, và đây không chỉ là một thất bại thông thường.

Bayern tan ảo mộng trước Arsenal.

Rạng sáng 27/11, Arsenal lần đầu đánh bại Bayern 3-1 trên sân nhà sau tròn 10 năm. Đây cũng là bài học đắt giá “Hùm xám” phải nhận trong gần một thập kỷ qua.

Theo Opta, trong suốt 424 trận trên mọi đấu trường kể từ mùa 2017/18, chưa bao giờ Bayern Munich để đối thủ tạo ra nhiều “big chances” (cơ hội rõ ràng) như khi phải gặp Arsenal vừa qua: 7 lần. Con số này vượt xa mọi kỷ lục tồi tệ trước đó của họ trong 8 năm qua.

Bayern bước vào trận đấu gặp Arsenal với thành tích đáng tự hào, khi có chuỗi 19 trận bất bại (18 chiến thắng) từ đầu mùa, ghi tới 64 bàn thắng. Họ được giới chuyên môn và truyền thông Đức ca ngợi là “đội bóng mạnh nhất thế giới lúc này”.

Nhưng sau 90 phút tại Bắc London, mọi ảo tưởng ấy tan thành mây khói. Thống kê của Bayern khi đối đầu Arsenal minh chứng rõ ràng cho điều này. Cả trận, họ chỉ tung ra được 8 cú sút với xG ở mức 0.69 (thấp nhất từ đầu mùa).

Arsenal khẳng định sức mạnh.

Lần đầu tiên từ đầu mùa giải 2025/26, Bayern chỉ ghi nổi 1 bàn (trước đó trận nào họ cũng ghi ít nhất 2 bàn/trận ở mọi đấu trường).

Hàng công đang thăng hoa bậc nhất châu Âu với Harry Kane hay Olise gần như biến mất trước hệ thống pressing tầm cao và phòng ngự kín kẽ của Mikel Arteta. Trong khi đó, Arsenal chơi như một cỗ máy hoàn hảo: kiểm soát thế trận, pressing nghẹt thở, chuyển trạng thái nhanh như điện và tận dụng triệt để sai lầm của đối phương.

Với chiến thắng này, Arsenal gửi lời cảnh báo đến toàn châu Âu rằng họ đã sẵn sàng cho ngôi vương Champions League, và chứng minh một điều đơn giản: danh xưng “đội bóng mạnh nhất thế giới” không phải là thứ được trao trước khi mùa giải kết thúc.

Bayern Munich học được bài học lớn nhất trong đêm London lạnh giá: muốn được gọi là số một, trước tiên phải đánh bại được Arsenal của Mikel Arteta.