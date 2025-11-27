Mbappe đi vào lịch sử

Rạng sáng 27/11, Kylian Mbappe ghi cả 4 bàn giúp Real Madrid đánh bại Olympiacos 4-3 ở Champions League.

Trên sân nhà, Olympiacos có bàn mở tỷ số được ghi bởi Chiquinho ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, đại diện Hy Lạp nhanh chóng bị cuốn phăng bởi tốc độ và sự nhạy bén của Kylian Mbappe. Chân sút sinh năm 1998 lập hat-trick chỉ trong vòng ít, giúp "Los Blancos" định đoạt trận đấu ngay từ hiệp một.

Với cú hat-trick này, tiền đạo người Pháp đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ có nhiều hat-trick trên sân khách nhất Champions League (4 lần), vượt qua thành tích của huyền thoại Filippo Inzaghi (3 hat-trick).

Vinicius có 2 pha kiến tạo giúp Mbappe lập kỷ lục.

Theo Opta, Mbappe còn ghi cú hat-trick nhanh thứ 2 lịch sử Champions League trong 6 phút 12 giây, xếp sau kỷ lục của Mohamed Salah đúng 30 giây. Ngôi sao của Liverpool từng xé lưới Rangers 3 lần chỉ trong 6 phút, 42 giây.

Chưa dừng ở đó, ngôi sao có phí chuyển nhượng 0 euro của Real Madrid còn ghi bàn thứ 4 ở hiệp hai, qua đó chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử sân Bernabeu ghi 9 bàn trong 5 trận đầu của một mùa giải Champions League, phá kỷ lục được nắm giữ bới Cristiano Ronaldo với 8 bàn trong 5 trận ở mùa 2013/14 và 2017/18.

Tổng cộng, Mbappe đã ghi 21 bàn trên mọi đấu trường cho Real ở mùa này, con số quá ấn tượng khi mùa giải mới diễn ra được 3 tháng. Ở lượt tiếp theo vào ngày 10/12, Mbappe và Erling Haaland sẽ có màn so tài được cả thế giới mong chờ khi Real tiếp đón Man City trên sân nhà.