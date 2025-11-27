Mbappe lập poker

Rạng sáng 27/11, Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng 4-3 của Real Madrid trước chủ nhà Olympiacos ở vòng phân hạng Champions League.

Dù là "Nhà vua châu Âu", Real Madrid lại chưa từng thắng khi hành quân đến sân của Olympiacos. Đại diện Hy Lạp và AC Milan là hai đội bóng hiếm hoi giữ được mạch bất bại trước CLB giàu truyền thống nhất lịch sử European Cup/Champions League. Tuy nhiên, tiếng nói của lịch sử đã không thể giúp Olympiacos cản bước một Real đang khát khao giành chiến thắng sau chuỗi 3 trận toàn hòa và thua.

Đội chủ sân Georgios Karaiskakis nhập cuộc tốt, thậm chí có bàn mở tỷ số được ghi bởi Chiquinho ngay phút thứ 8. Sau khởi đầu thuận lợi, Olympiacos nhanh chóng bị cuốn phăng bởi tốc độ và sự nhạy bén của Kylian Mbappe. Chân sút sinh năm 1998 lập hat-trick chỉ trong vòng 29 phút, giúp "Los Blancos" định đoạt trận đấu ngay từ hiệp một.

Phút 22, Vinicius vẩy má ngoài điệu nghệ để Mbappe thoát xuống, dứt điểm hạ thủ môn. 2 phút sau, "Ninja Rùa" bật cao đánh đầu hiểm hóc, giúp Real vượt lên dẫn 2-1, sau quả tạt của Arda Guler. Phút 29, thủ quân tuyển Pháp phá bẫy việt vị, đón đường chuyền dài của Eduardo Camavinga, trước khi tung cú đặt lòng lạnh lùng, khiến thủ môn đứng chôn chân.

Mbappe, Vinicius chơi ăn ý sau quãng thời gian chịu sức ép từ truyền thông.

Theo Opta, Mbappe đã ghi cú hat-trick nhanh thứ 2 lịch sử Champions League trong 6 phút 12 giây, xếp sau kỷ lục của Mohamed Salah khi anh xé lưới Rangers 3 lần chỉ trong 6 phút, 42 giây.

Ngay đầu hiệp hai, Medhi Taremi thắp lại hy vọng giành điểm cho chủ nhà bằng bàn rút ngắn tỷ số. Dù vậy, Mbappe một lần nữa lên tiếng để dập tắt hy vọng của Olympiacos bằng bàn thắng thứ 4 ở phút 60. Cú dứt điểm cận thành đơn giản sau đường chuyền từ đáy biên của Vinicius giúp Mbappe chạm mốc 21 bàn thắng cho Real ở mùa này, khi mùa giải mới diễn ra được 3 tháng.

Bàn thắng muộn của El Kaabi chỉ làm tăng gia vị cho trận đấu. Chung cuộc, Real thắng 4-3 và vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Ở lượt tiếp theo, thầy trò Xabi Alonso trở về sân nhà để tiếp đón Manchester City vào ngày 10/12.