Giấc mơ Real Madrid tan vỡ của Palencia

  • Thứ năm, 27/11/2025 00:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ chỗ tập luyện cùng Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo đến cảnh chật vật với 300 euro mỗi tháng, Miguel Palencia trải qua cú ngã khiến cả sự nghiệp lẫn bản thân vỡ vụn.

Miguel Palencia (giữa) và Roberto Carlos, Marcelo - hai danh thủ một thời của Real Madrid.

Có những câu chuyện bóng đá không gắn với bàn thắng hay chiếc cúp, mà với những va đập khiến con người ta gãy vụn rồi phải làm lại từ đầu. Miguel Palencia là một trong những câu chuyện như thế. Một hậu vệ phải sáng giá của La Fabrica, từng mở cửa phòng thay đồ Galacticos và sống bên cạnh Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Luis Figo hay Iker Casillas. Nhưng chỉ một câu nói đẩy anh từ thiên đường xuống mặt đất không phanh.

Palencia lớn lên với giấc mơ Real Madrid. Anh không đứng ngoài mà thực sự chạm vào vinh quang khi tập luyện với các huyền thoại, ngồi cạnh Casillas trên xe bus, nhận lời nhận xét từ Raul như chuyện thường ngày. Anh được xem là mảnh ghép tiềm năng trong thương vụ đưa Sergio Ramos về Bernabeu. Ở tuổi đôi mươi, tương lai của anh như mở toang.

Rồi Michel Gonzalez xuất hiện. Khi tiếp quản Castilla, Michel không đặt niềm tin vào Palencia mà trao vị trí cho Miguel Torres. Khi Palencia tìm câu trả lời, anh nhận về lời phán như sét đánh: “Quên Real Madrid đi. Ở đây không còn chỗ cho cậu nữa”.

Không lời nào có thể lấy lại được sinh khí sau một nhát cắt như vậy. Palencia mới 21 tuổi, dành 13 năm ở học viện và bỗng nhiên bị đóng sập cánh cửa đời mình. Anh rời Real Madrid với khoản bồi thường 2.000 euro, con số tượng trưng hơn là một lời chia tay.

Từ đó, mọi thứ trượt dốc. Anh sang Bỉ, rồi rơi xuống giải hạng ba. Ở đó, bóng đá không còn giống những gì anh từng yêu. Không còn sự sáng tạo hay tự do, mà chỉ là tiếng quát mắng, áp lực, hoài nghi. Đến năm 27-28 tuổi, Palencia nói lời chia tay với môn thể thao đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ. Anh kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Real Madrid anh 1

Miguel Palencia từng có thời gian ngắn phục vụ Real Madrid.

Cú đánh mạnh nhất đến ngay sau đó. Chỉ 18 tháng sau ngày ra mắt đội một Real Madrid, anh làm HLV thể lực cho một đội bóng rổ nữ ở Coslada với mức lương 300 euro/tháng. Từ phòng thay đồ Galacticos đến cảnh chật vật trả tiền điện, sự đối lập khiến anh phải tự hỏi mình là ai khi không còn chiếc áo trắng trên ngực.

Trong suốt năm rưỡi u tối đó, Palencia thừa nhận mình tan nát. Anh cô độc, mất phương hướng, và cay đắng nhận ra thế giới bóng đá đôi khi phũ phàng với chính những người lớn lên trong nó. Nhưng chính lúc ấy, anh tìm được lối thoát.

Palencia quyết định học Giáo dục Thể chất. Anh phát hiện niềm vui mới trong việc giúp vận động viên khác tiến bộ. Từ mức thu nhập ít ỏi, anh dựng nên trung tâm huấn luyện của riêng mình. Rồi công việc mở ra, danh tiếng trở lại, và cuối cùng anh trở thành gương mặt quen thuộc trên Real Madrid TV, vai trò anh duy trì hơn mười năm nay.

Nhìn lại, hành trình của Palencia không phải câu chuyện về một tài năng lỡ dở, mà là bài học về sự sụp đổ và tái sinh. Anh không trở thành hậu vệ phải nối gót Salgado như từng được dự đoán, nhưng tìm được cuộc sống ý nghĩa hơn những gì bất kỳ tấm áo bóng đá nào có thể mang lại.

Giữa một thế giới bóng đá luôn vội vã định giá thành công, câu chuyện của Palencia nhắc ta rằng sự nghiệp có thể gãy, nhưng con người thì không bắt buộc phải gục ngã. Chỉ cần biết đứng dậy, một lần nữa.

Danh tính dàn sao bất mãn với HLV Xabi Alonso

Phòng thay đồ Real Madrid chia rẽ sâu sắc quanh vị trí của HLV Xabi Alonso, khi nhiều trụ cột bất mãn với phương pháp huấn luyện và cách bố trí chiến thuật của ông.

21 giờ trước

Vinicius nhận đề nghị 1 tỷ euro

Al Ahli, CLB đang thi đấu tại Saudi Pro League, được cho là chuẩn bị gửi đến một đề nghị chưa từng có trong lịch sử đến ngôi sao của Real Madrid.

32:1910 hôm qua

HLV Alonso sẵn sàng thay Slot

Xabi Alonso sẵn sàng dẫn dắt Liverpool nếu được mời, trong bối cảnh vị trí HLV của ông tại Real Madrid đang lung lay.

39:2360 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

