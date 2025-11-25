Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius nhận đề nghị 1 tỷ euro

  • Thứ ba, 25/11/2025 18:30 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Al Ahli, CLB đang thi đấu tại Saudi Pro League, được cho là chuẩn bị gửi đến một đề nghị chưa từng có trong lịch sử đến ngôi sao của Real Madrid.

Vinicius được các đại gia SPL chào mời.

Theo Fichajes, nhà vô địch AFC Champions League Elite sẵn sàng mời chào Vinicius bằng hợp đồng trị giá 1 tỷ euro cho 5 mùa giải. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Ekrem Konur, đội bóng thuộc Saudi Pro League muốn biến ngôi sao người Brazil thành cầu thủ được trả lương cao nhất hành tinh, với thu nhập khoảng 250 triệu euro mỗi năm, bao gồm thưởng.

Động thái táo bạo này diễn ra trong bối cảnh quá trình đàm phán gia hạn giữa Vinicius và Real Madrid vẫn đang gặp bế tắc. Cầu thủ sinh năm 2000 đòi mức lương ròng gần 30 triệu euro/mùa, cùng nhiều điều khoản thưởng và sự công nhận mang tính “biểu tượng” trong dự án thể thao của Real Madrid. Tuy nhiên, phía CLB lo ngại việc phá vỡ trần lương có thể gây mất cân bằng tài chính.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện thông tin Vinicius không còn tin tưởng vào HLV Xabi Alonso. Nhiều nguồn tin cho biết tiền đạo người Brazil nói với lãnh đạo rằng anh sẽ không ký gia hạn nếu Alonso còn tại vị, do cảm thấy vai trò của mình bị suy giảm và hệ thống chiến thuật hiện nay không phù hợp.

Real Madrid vẫn ưu tiên giữ chân Vinicius nhưng chuẩn bị phương án khác: nếu đàm phán không tiến triển, họ sẽ cân nhắc để anh ra đi với mức phí tối thiểu 150 triệu euro. Trong khi đó, Al Ahli đang âm thầm chuẩn bị cuộc “tấn công” quyết định vào năm 2026 hoặc thậm chí sớm hơn. PSG và Manchester United cũng theo dõi sát sao, nhưng không đội bóng nào đủ khả năng cạnh tranh về tài chính với các đối thủ tại Saudi Arabia.

