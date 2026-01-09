Giải pickleball tôn vinh người khuyết tật

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 là sân chơi thể thao cho người khuyết tật, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự hòa nhập, nghị lực sống và tinh thần "Gắn kết yêu thương".

Buổi họp báo khởi động giải pickleball dành cho cộng đồng thể thao người khuyết tật.

Nhằm tạo dựng một sân chơi thể thao lành mạnh, bình đẳng và giàu tính nhân văn cho cộng đồng người khuyết tật, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM cùng BM Group tổ chức Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026, mang chủ đề "Gắn kết yêu thương".

Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/2/2026. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam, đồng thời góp phần mang đến không khí Xuân ấm áp, sẻ chia cho cộng đồng thể thao người khuyết tật.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Bình Minh - Trưởng ban Tổ chức, khẳng định thể thao người khuyết tật không đơn thuần là cuộc đua thành tích, mà còn mang trong mình những giá trị xã hội bền vững và nhân văn sâu sắc.

Theo Ban tổ chức, giải dự kiến thu hút khoảng 100 vận động viên khuyết tật đến từ nhiều nhóm đối tượng như xe lăn (WH), đứng thấp (SL), bại não (CP) và khuyết tật trí tuệ (ID). Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ xe lăn, cùng nội dung dành riêng cho vận động viên khuyết tật trí tuệ - bại não.

Công tác tổ chức, chuyên môn, truyền thông và hậu cần được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp. Không chỉ dừng lại ở một giải thể thao, Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự hòa nhập, nghị lực sống và tình yêu thương, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của thể thao người khuyết tật trong đời sống xã hội hiện đại.