Roger Federer gia nhập hàng ngũ tỷ phú

Sự nghiệp huyền thoại trên sân quần vợt cùng những thương vụ kinh doanh thành công giúp Roger Federer sở hữu khối tài sản hơn 1,1 tỷ USD.

Ở tuổi 44, Roger Federer vừa đạt thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Ở tuổi 44, Roger Federer vừa đạt thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Không phải danh hiệu Grand Slam hay kỷ lục mới trên sân đấu, mà là vị thế trong danh sách tỷ phú thế giới.

Theo Forbes, huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ tích lũy khối tài sản ước tính hơn 1,1 tỷ USD và chính thức góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú năm 2026.

Đây là phần thưởng cho hơn hai thập kỷ thống trị quần vợt và những bước đi khôn ngoan ngoài sân đấu. Federer từng giành 20 danh hiệu Grand Slam và tổng cộng 103 chức vô địch trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Thành tích ấy giúp anh trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.

Tuy nhiên, tiền thưởng thi đấu chỉ chiếm một phần nhỏ trong khối tài sản của Federer. Trong suốt sự nghiệp, tay vợt sinh ra tại Basel kiếm được 130.339.594 USD tiền thưởng từ các giải đấu. Phần lớn tài sản đến từ các hợp đồng quảng cáo và thương mại với những thương hiệu lớn như Uniqlo, Mercedes-Benz, Barilla, Rolex, Nike hay Wilson.

Đằng sau những thương vụ thành công ấy là người đại diện lâu năm Tony Godsick. Ông không chỉ đồng hành cùng Federer trong giai đoạn thi đấu đỉnh cao mà còn là đối tác quan trọng trong các hoạt động kinh doanh sau này.

Cả hai cùng sáng lập giải đấu biểu diễn Laver Cup, sự kiện đang trở thành một trong những sản phẩm thương mại hấp dẫn nhất của quần vợt. Phiên bản thứ chín của giải sẽ diễn ra vào tháng 9 tại The O2 Arena ở London, với Carlos Alcaraz dự kiến dẫn dắt đội châu Âu.

Ngoài ra, công ty quản lý Team8 của Federer hiện điều hành sự nghiệp của nhiều tay vợt trẻ nổi bật như Coco Gauff và Ben Shelton. Federer cũng đầu tư vào thương hiệu thể thao Thụy Sĩ On, hãng đang tài trợ trang phục cho các tay vợt như Iga Swiatek và João Fonseca.

Việc gia nhập danh sách tỷ phú đưa Federer vào nhóm nhỏ vận động viên đạt cột mốc này, bên cạnh LeBron James và Tiger Woods. Đó là minh chứng cho sức hút bền bỉ của tay vợt người Thụy Sĩ, ngay cả sau khi đã rời xa sân đấu.

Trong tương lai, Federer vẫn còn nhiều kế hoạch. Một trong những ý tưởng được ông nhắc đến là tổ chức tour biểu diễn cùng Rafael Nadal. Anh cũng muốn Nadal trở thành đội trưởng của đội châu Âu tại Laver Cup trong những mùa giải tới.