Federer tái xuất

Roger Federer sẽ một lần nữa bước ra sân trung tâm Qizhong, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng nhớ của anh, khi tham gia trận đấu đôi giao hữu tại Shanghai Masters 1000 vào ngày 10/10.

Lần này, huyền thoại 20 Grand Slam sẽ sát cánh cùng hai ngôi sao điện ảnh Trung Quốc - Chân Tử Đan, Ngô Lỗi - và cựu tay vợt nữ số một nước chủ nhà Trịnh Khiết.

Sự kiện diễn ra sau trận đấu chính thức cuối cùng trong ngày, trong khuôn khổ giải đấu kéo dài từ 1-12/10. Với Federer, Thượng Hải là điểm đến đặc biệt: anh từng vô địch Shanghai Masters vào các năm 2014 và 2017, hai lần khác về nhì (2010, 2015), trở thành một trong những cái tên được người hâm mộ Trung Quốc yêu mến nhất.

“Thượng Hải luôn là nơi tuyệt vời với tôi, có những người hâm mộ cuồng nhiệt, những ký ức không thể quên và tình yêu thực sự dành cho quần vợt”, Federer chia sẻ qua video do ban tổ chức công bố.

Kể từ khi giải nghệ năm 2022, Federer rất hiếm khi xuất hiện trên sân đấu. Lần gần nhất anh tham gia một sự kiện lớn là lễ tri ân Rafael Nadal tại Roland Garros, bên cạnh Novak Djokovic và Andy Murray. Hè này, Federer cũng có mặt tại Royal Box ở Wimbledon để theo dõi các trận của Jannik Sinner, Mirra Andreeva và Djokovic.

Lần tái xuất ở Thượng Hải lần này không mang ý nghĩa tranh tài, nhưng lại đậm chất cảm xúc. Với người hâm mộ, đó là cơ hội hiếm hoi được thấy “Tàu tốc hành” tung hoành trở lại - dù chỉ trong một trận giao hữu - và lần này anh sẽ đứng chung sân với những ngôi sao màn bạc đình đám.