Federer 44 tuổi vẫn khiến Rod Laver Arena nín lặng

Trở lại Australian Open sau gần sáu năm, Roger Federer gây phấn khích khi thắng Casper Ruud 7-2 trong loạt tie-break ở buổi tập, cho thấy đẳng cấp vẫn còn nguyên vẹn dù đã giải nghệ ba năm.

Roger Federer là huyền thoại làng banh nỉ.

Sự xuất hiện của Roger Federer tại Australian Open 2026 ngay lập tức trở thành tâm điểm. Gần 6 năm kể từ lần cuối cùng thi đấu ở Melbourne, huyền thoại người Thụy Sĩ trở lại trong khuôn khổ các hoạt động biểu diễn, sát cánh cùng nhiều tên tuổi lớn của quần vợt thế giới.

Trước thềm trận đấu biểu diễn, Federer bước vào buổi tập cùng Casper Ruud và hai tay vợt quyết định chơi một loạt tie-break. Kết quả khiến cả Rod Laver Arena sững sờ: Federer thắng áp đảo 7-2.

Khởi đầu không hoàn hảo khi Federer đánh bóng vào lưới, nhưng rất nhanh sau đó, tay vợt 44 tuổi lấy lại nhịp điệu. Những cú trái một tay trứ danh, các pha cắt bóng tinh tế và khả năng giao bóng chính xác lần lượt xuất hiện. Federer vượt lên dẫn 3-1 bằng cú trái chéo sân đẹp mắt, rồi nới rộng cách biệt nhờ một lỗi đánh hỏng của Ruud.

Ruud có thời điểm rút ngắn tỷ số xuống 4-2, nhưng đó cũng là tất cả những gì tay vợt Na Uy làm được. Federer ghi điểm bằng một cú ace để dẫn 5-2, trước khi tung ra cú trái dọc dây hoàn hảo, đẩy tỷ số lên 6-2. Loạt tie-break khép lại khi cú đánh của Ruud bay ra ngoài, ấn định chiến thắng 7-2 cho Federer.

Federer vẫn còn nguyên giá trị, bất chấp tuổi tác và việc đã giải nghệ.

Chiến thắng mang tính tập luyện nhưng đủ để khán giả Melbourne cảm nhận lại “phép màu” quen thuộc. Ba năm sau khi treo vợt, Federer vẫn cho thấy sự tinh tế trong xử lý, cảm giác bóng xuất sắc và phong thái của một huyền thoại.

Sau buổi tập, Ruud chia sẻ hình ảnh chụp cùng Federer và dành lời khen đặc biệt cho đàn anh. “Đối tác tập luyện tuyệt vời nhất trong một thời gian dài”, tay vợt người Na Uy viết, như một sự thừa nhận rằng đẳng cấp của Federer vẫn còn nguyên giá trị, bất chấp tuổi tác và việc đã giải nghệ.