Khối tài sản tỷ USD của Federer

Huyền thoại Roger Federer chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thể thao nhờ khối tài sản khổng lồ tích lũy trong nhiều năm.

Federer có khối tài sản khổng lồ. Ảnh: Reuters.

Theo Forbes, khối tài sản của Federer ước tính lên tới 1,1 tỷ USD . Mặc dù đã giải nghệ từ ba năm trước, cựu tay vợt người Thụy Sĩ vẫn cho thấy sức hút khổng lồ trong làng thể thao.

Forbes cho biết sự giàu có của Federer chủ yếu đến từ khoản đầu tư đáng kể vào thương hiệu giày và trang phục Thụy Sĩ, On. Federer nắm giữ khoảng 3% cổ phần tại công ty này và đã gắn bó với thương hiệu từ năm 2019.

Thương hiệu On đã niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào năm 2021 và hiện có giá trị thị trường gần 15 tỷ USD , với giá trị cổ phiếu của Federer ước tính vượt mức 375 triệu USD .

Trong suốt sự nghiệp thi đấu kéo dài 24 năm, Federer giành được 103 danh hiệu và kiếm được gần 131 triệu USD tiền thưởng. Ngoài ra, anh còn thu về khoảng 1 tỷ USD từ các hợp đồng tài trợ ngoài sân cỏ.

Federer kiếm bộn tiền trong những năm thi đấu đỉnh cao. Ảnh: Reuters.

Federer từng ký hợp đồng trị giá 150 triệu USD với Nike trong suốt 20 năm, trước khi chuyển sang hợp tác với thương hiệu Uniqlo vào năm 2018 với hợp đồng trị giá 300 triệu USD , kéo dài trong 10 năm. Tuy nhiên, do Uniqlo không sản xuất giày, Federer bắt tay với On, một quyết định mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Ngoài các hợp đồng với On và Uniqlo, Federer còn có nhiều mối quan hệ tài trợ lâu dài với các thương hiệu lớn như Lindt, Mercedes-Benz, Rolex và Moet & Chandon. Tất cả nguồn thu này giúp anh trở thành tay vợt có thu nhập cao nhất thế giới trong suốt 16 năm liên tiếp.

Vào năm 2020, Federer được công nhận là vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới ( 106,3 triệu USD trước thuế).

Trước Federer, một tượng đài khác là Ion Tiriac trở thành tỷ phú đầu tiên trong làng quần vợt vào năm 2007, nhờ các khoản đầu tư vào bất động sản và dịch vụ tài chính.

