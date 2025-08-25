Mbappe bật ‘phiên bản CR7’

Kylian Mbappe đang khiến Santiago Bernabeu sống lại những ký ức huy hoàng của kỷ nguyên Cristiano Ronaldo.

Hai vòng đấu đầu tiên của La Liga mùa giải mới, Osasuna và Oviedo trở thành những nạn nhân bất lực trước một Mbappe “không biết no” - ghi bàn như hít thở và biến khung thành đối thủ thành lãnh địa riêng. Người Madrid gọi phiên bản này của anh bằng cái tên quen thuộc: “CR7 mode” (phiên bản CR7).

Cơn nghiện bàn thắng và “chìa khóa vạn năng”

Ở Carlos Tartiere rạng sáng 25/8, Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng 3-0, phá hỏng ngày trở lại La Liga của Oviedo. Bàn mở tỷ số là minh chứng rõ rệt nhất cho sự lột xác: nhận bóng từ Arda Güler, xoay người như một trung phong thực thụ rồi dứt điểm gọn gàng. Đó là bàn thắng thứ 33 trong 37 trận từ đầu năm 2025 - con số lạnh lùng mà chỉ Cristiano Ronaldo mới thường xuyên đạt được.

Đặc biệt, Mbappe đã 13 lần mở tỷ số ở La Liga kể từ khi cập bến Bernabeu. Đó không phải chỉ là thống kê khô khan, mà là chỉ dấu cho thấy anh đang trở thành “chìa khóa vạn năng” để phá vỡ mọi hàng thủ bế tắc. Khi trận đấu chìm trong sự tù túng, Mbappe là người đầu tiên nổ súng, đặt nền móng cho chiến thắng.

Với 47 bàn cho Real Madrid, Mbappe chính thức vượt qua Rafael Martin Vazquez - một trong những cái tên huyền thoại của CLB. Nhưng điều quan trọng hơn, anh đang chen chân vào nhóm những sát thủ hàng đầu châu Âu. Kể từ đầu mùa trước, Mbappe có 47 bàn, chỉ xếp trên Harry Kane (45), Lewandowski (42) và Guirassy (40).

Sự ổn định của anh còn đáng sợ hơn: ba bàn chỉ sau hai vòng đầu mùa này. Nó cho thấy Mbappe không còn đơn thuần là ngôi sao bùng nổ từng giai đoạn, mà đang duy trì được hiệu suất của một cỗ máy ghi bàn.

Cùng thời điểm này mùa trước, Mbappe còn bị chỉ trích vì sự thiếu định hướng, lối chơi nửa vời giữa vai trò tiền đạo cánh và trung phong. Nhưng giờ, anh là kẻ săn mồi hoàn hảo. Với thể hình săn chắc hơn - tăng bốn ký kể từ sau World Cup - Mbappe không chỉ nhanh nhẹn mà còn mạnh mẽ trong những pha xoay người, dứt điểm.

Xabi Alonso, HLV Real Madrid, không giấu nổi sự hài lòng: “Cậu ấy đã lấy lại 4 kg sau World Cup, trông rất ổn. Tôi thích nhìn thấy Mbappé xoay người và dứt điểm như thế”. Thực tế, 12 bàn thắng trong 7 trận La Liga gần nhất đã chứng minh khu vực 16,50 mét giờ là “lãnh địa riêng” của cầu thủ người Pháp.

Bóng dáng Ronaldo trong một thân phận mới

Người Madrid không ngẫu nhiên gọi Mbappe là “CR7 mới”. Cách anh liên tục mở tỷ số, cách anh ám ảnh với việc xé lưới, và cả sự bền bỉ về thể chất lẫn tinh thần - tất cả gợi nhớ đến Ronaldo thời đỉnh cao.

Mùa 2014/15, Cristiano Ronaldo từng ghi 19 bàn liên tiếp từ vòng 3 đến vòng 12 La Liga - một chuỗi kỷ lục cho đến nay. Mbappe chưa đạt đến con số ấy, nhưng với phong độ hiện tại, không ai dám loại trừ khả năng anh có thể tái lập, thậm chí vượt qua.

Điểm khác biệt là Mbappe không chỉ “sao chép” Ronaldo. Anh không cần trở thành phiên bản sao chép, mà đang hòa trộn phẩm chất của CR7 với phong cách riêng: tốc độ hủy diệt, những pha bứt tốc từ cánh trái, cộng thêm khả năng xử lý tinh tế của một tiền đạo đa năng. Ronaldo là hiện thân của sức mạnh và sự kiêu hùng, còn Mbappe đang xây dựng hình tượng của một kẻ săn mồi lạnh lùng, gọn gàng và hiện đại hơn.

Với thể hình săn chắc hơn - tăng bốn ký kể từ sau World Cup - Mbappe không chỉ nhanh nhẹn mà còn mạnh mẽ trong những pha xoay người, dứt điểm.

47 bàn thắng chỉ là bước khởi đầu. Mbappe đang bước vào hành trình mà Cristiano Ronaldo từng đi - biến Bernabéu thành “thánh địa riêng” với những kỷ lục bị xô đổ. CĐV Real Madrid, vốn từng khó tính đến mức không tha thứ cho bất kỳ sự sa sút nào, giờ đây bắt đầu thấy hình bóng quen thuộc: một siêu sao có thể định đoạt trận đấu bất cứ lúc nào.

Nếu Ronaldo để lại di sản bằng sự khát khao vô tận, thì Mbappe đang tái hiện điều đó bằng một phong cách mới - ít phô trương hơn, nhưng hiệu quả không kém. Sự thật là Real Madrid không cần một bản sao của Ronaldo, họ cần một Mbappe biết kế thừa tinh thần CR7 để viết tiếp chương sử vàng. Và hiện tại, cầu thủ người Pháp đang làm đúng điều đó.

Mbappe không chỉ bước vào “chế độ CR7”, anh đang chứng minh mình có thể tạo ra “chế độ KM7” - phiên bản mới của khao khát, bản lĩnh và khả năng định đoạt trận đấu. Nếu giữ vững cơn nghiện bàn thắng này, Bernabéu sẽ lại một lần nữa chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại sống.