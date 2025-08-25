Mbappe thăng hoa

Rạng sáng 25/8, Kylian Mbappe ghi 2 bàn giúp Real Madrid đánh bại Oviedo 3-0 ở vòng 2 La Liga.

Mbappe tỏa sáng.

Phút 37, nỗ lực tranh bóng ở giữa sân của Aurelien Tchouameni mở ra cơ hội phản công cho Real Madrid. Arda Guler đột phá rồi chọc khe cho Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp khống chế khéo léo trong vòng vây của 2 hậu vệ, trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đưa Real vượt lên dẫn trước.

Đến phút 83, đến lượt Vinicius đoạt bóng trong chân cầu thủ chủ nhà, trước khi kiến tạo để Mbappe hoàn tất cú đúp, đồng thời cũng là pha lập công thứ 3 của "Ninja Rùa" ở mùa giải năm nay.

Cả 3 bàn thắng của Real từ đầu mùa đều được ghi bởi Mbappe. Cựu đội trưởng PSG vẫn duy trì hiệu suất làm bàn ấn tượng sau mùa giải giành Vua phá lưới La Liga. Nếu thủ môn đội chủ nhà không xuất sắc, Mbappe đã có thể lập hat-trick, trước khi rời sân ở phút 87 để nhường chỗ cho Dani Ceballos.

Ở chiều ngược lại, đội bóng mới thăng hạng Oviedo có màn trình diễn đáng khen ngợi. Trước đối thủ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, Oviedo vẫn phòng ngự đầy kiên cường, thậm chí suýt tạo bất ngờ với cú sút dội cột của Kwasi Sibo ở phút 82. Ngay sau pha bỏ lỡ của Oviedo, Mbappe đã lập công để nâng tỷ số lên 2-0 cho "Los Blancos".

Những phút cuối, Vinicius lập công để ấn định thắng lợi cho nhà đương kim á quân bằng một pha đặt lòng kỹ thuật từ đường kiến tạo của Brahim Diaz.

Real là một trong 3 CLB toàn thắng tại La Liga, bên cạnh Villarreal và Barcelona. Ở vòng tiếp theo, thầy trò HLV Xabi Alonso sẽ chạm trán Mallorca, trong khi Oviedo gặp Sociedad.